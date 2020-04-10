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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Візитери МОЗ: хто "допомагає" керувати системою у розпал кризи

      Схеми - Читать новость на русском

      Від середини березня в Україні ввели тотальний карантин. Громадяни ретельно стежать за кожним кроком влади. У центрі уваги – система охорони здоров'я та профільне міністерство. Про те, хто відвідує МОЗ, дізнавалися журналісти-розслідувачі.

      Журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях" дізнались, що до відомства приходять люди, не пов'язані із системою охорони здоров'я.

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      Створений антикоронавірусний штаб МОЗ щодня звітує про підготовку до епідеміологічної кризи. Також відбувається перерозподіл бюджету на боротьбу з вірусом.

      Ми увійшли в нову фазу боротьби з коронавірусом. Ми переформатуємо роботу всіх інстанцій та державних органів у цілодобовий режим,
      – розповів 17 березня 2020 року тодішній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

      Він отримав посаду у новому Кабміні, який на початку березня у прискореному режимі затвердила Верховна Рада. Згодом новим міністром охорони здоров'я став Максим Степанов.

      Нові міністри
      Нові ротації в уряді / Інфографіка 24 каналу

      Проте чим зараз живе міністерство і які зустрічі проводять за зачиненими дверями відомства у розпал епідемії?

      Неназвані візитери МОЗ

      ► Ірина Сисоєнко

      У МОЗ повідомили: до 24 квітня доступ обмежено всім особам. Однак уже 27 березня 2020 року знімальна група "Схем" помітила там ексдепутатку від "Самопомочі" Ірину Сисоєнко.


      Ірина Сисоєнко / Фото 24 канал 

      У той же день на своїй сторінці у фейсбук вона відзвітувала, що зустрічалася із заступником міністра Віктором Ляшком, порушувала тему фізичного та правового захисту медиків.

      ► Ольга Голубовська

      Ольга Голубовська – заслужена лікарка-інфекціоністка, професорка. Нині входить до оперативного штабу з боротьби з коронавірусом, створеного ще урядом попереднього прем'єра Олексія Гончарука. Можна припустити, що вона відвідувала МОЗ саме в цих справах.


      Ольга Голубовська / Фото "Главком"

      Раніше журналісти розповідали, що вона, ймовірно, лобіювала інтереси фармацевтичної компанії, користуючись статусом радника міністра. Просуванням ліків проти гепатиту С Голубовська займалася ще за часів роботи в МОЗ, коли ним керували Раїса Богатирьова, а згодом Олег Мусій.

      ► Олександр Чумак

      Олександр Чумак, директор торгового дому "Інтерхім". Був радником Скалецької, коли вона очолювала МОЗ. Коли Скалецьку замінив Ілля Ємець, Чумак ходити в міністерство не припинив.


      Олександр Чумак / Фото "Українська правда"

      ► Михайло Царенко

      Михайло Царенко має дуже побіжний стосунок до медицини. Він закінчив медколедж та до 2010 року був одним із керівників великої аптечної мережі "Біокон".


      Михайло Царенко / Фото "Схеми"

      Киянам Царенко міг запам'ятатися як керівник "Київзеленбуду", коли у 2012 році комунальники закупили начебто італійські каштани по 6000 гривень за саджанець на 4 мільйони гривень. Але виявилось, що ці каштани були звичайного — кінського сорту. Царенко тоді наголошував, що "Зеленбуд" відповідальності за це не несе.

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      Тепер, вочевидь, Царенка, як і всіх інших вище перерахованих, щось пов'язує з Міністерством охорони здоров'я, адже журналісти помічають їх там доволі часто. 

      Відвідувачі-бізнесмени

      ► Дмитро Буряк

      Також журналісти неодноразово фіксували під міністерством автівку, яка належить підприємцю Дмитру Буряку.


      Ілля Ємець та Дмитро Буряк / Фото "Схеми"

      Це російсько-литовський бізнесмен, засновник компанії Vision, яка в Росії займалась "мережевим" розповсюдженням так званих БАДів. Однак основний його бізнес в Україні – нерухомість. 

      Можливо, для нього відчинені двері до самого на той час міністра Ємця. Адже раніше про них писали, як про співініціаторів створення "наукового парку медичного напрямку", де досліджують різноманітні хвороби серця.

      ► Володимир Сало

      Син відомого столичного бізнесмена Ігоря Сала. Він із батьком разом навідувався в МОЗ. Втім, Сало-старший раніше займався і фармацевтичним бізнесом, зокрема, був дотичний до харківської групи компаній "Здоров'я".


      Ігор Сало / Фото "Схеми"

      В листопаді 2019 року, внаслідок вибуху його автівки, загинув співробітник держохорони. Сам бізнесмен та його охоронець отримали поранення. Поліція тоді пов'язала інцидент з професійною діяльністю Сала, а саме з його фармацевтичним бізнесом та "рейдерськими скандалами".

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      Власне ж родина Сал відома, перш за все, своїм бізнесом у сфері енергетики, а саме – торгівлі вугіллям.

      Більше – дивіться у програмі.

      Автор: Валерія Єгошина
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Міністерство охорони здоров’я Розслідування Віктор Ляшко Ілля Ємець Зоряна Скалецька
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