Намеренно использует символы председательства: в ЕС обсудят поездки Орбана в Москву и Пекин

Послы стран Евросоюза будут обсуждать поездки Орбана в Москву и Пекин со своими "миротворческими планами" по войне в Украине.

Среди стран-членов ЕС растет беспокойство относительно этих "мирных миссий" во время председательства Венгрии в Совете ЕС. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Евросоюз беспокоят поездки Орбана

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал, что беспокойство возникло из-за того, что во время двусторонних встреч, в частности с Путиным, Орбан использовал символы председательства Венгрии в Совете ЕС.

В столицах растет беспокойство относительно роли, которую господин Орбан приписывает себе в так называемой "миротворческой миссии", где должно быть понятно, что он представляет только собственную страну. Вместо этого он намеренно оставляет много неопределенности, например, демонстрируя логотип президентства в своих драматических коммуникациях,

– поделился собеседник.

Послы будут пытаться достичь большей ясности во время заседания в среду. Высокопоставленный дипломат отметил, что среди стран ЕС напряженность является высокой только после 7 дней председательства Венгрии в Совете ЕС.

По его словам, напряженность может возрасти во время подготовки Совета ЕС по иностранным делам, поскольку Венгрия до сих пор блокирует транши из Европейского фонда мира для Украины.

Зеленский также высказался о визитах Орбана в Москву

Виктор Орбан представляет себя миру как потенциальный "миротворец" в войне России против Украины и "посредник" в переговорах.

В то же время президент Украины подчеркнул, что между Украиной и государством-агрессором не может быть посредничества, кроме консолидированных усилий сильных стран мира, которые смогут заставить Путина прекратить войну.