Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков. Он подчеркнул, перед Европейским Союзом стоит вызов, как действовать относительно Орбана.

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Вызов перед Евросоюзом

Артем Бронжуков отметил, что Орбан и его партия являются прямыми агентами российского влияния не только в контексте Украины, но и в целом в Европе. Они пытаются блокировать многие решения по Европейскому Союзу, Европейской комиссии. Сейчас Венгрия будет председательствовать в ЕС.

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Заместитель директора аналитического центра "Политика" объяснил, что часть Россия платит Орбану "черным кэшем", который ему передают в Европе, часть – напрямую с нефтепровода "Дружба". Эта проблема является достаточно широкой.

Для ЕС огромный вызов, как работать с гибридными технологиями, которые используют россияне. Потому что никак по-другому, чем покупка целого правительства другой страны для влияния на надгосударственные организации, которой является Европейский Союз, это назвать сложно,

– сказал он.

По словам аналитика, на фоне всех глобальных вызовов Евросоюз должен действовать решительнее, чтобы Россия не могла манипулировать, используя различных европейских политиков. В частности, Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Эта история с тем, как сегодня действовать с "орбановской Венгрией" – это на самом деле тест на зрелость, готовность действовать в критических и сложных условиях для Европейского Союза. Если никаких мер не будет принято относительно него, то очевидно, что ЕС в том виде, который мы сегодня знаем, жить останется недолго", – убежден Бронжуков.