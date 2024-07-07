Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков. Він підкреслив, перед Європейським Союзом постає виклик, як діяти щодо Орбана.

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Виклик перед Євросоюзом

Артем Бронжуков зазначив, що Орбан та його партія є прямими агентами російського впливу не тільки в контексті України, але й загалом в Європі. Вони намагаються блокувати багато рішень щодо Європейського Союзу, Європейської комісії. Зараз Угорщина буде головувати в ЄС.

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Заступник директора аналітичного центру "Політика" пояснив, що частину Росія сплачує Орбану "чорним кешем", який йому передають в Європі, частину – напряму з нафтопроводу "Дружба". Ця проблема є досить широкою.

Для ЄС величезний виклик, як працювати з гібридними технологіями, які використовують росіяни. Тому що ніяк по-іншому, ніж купівля цілого уряду іншої країни задля впливу на наддержавні організації, якою є Європейський Союз, це назвати складно,

– сказав він.

За словами аналітика, на фоні усіх глобальних викликів Євросоюз повинен діяти рішучіше, щоб Росія не могла маніпулювати, використовуючи різних європейських політиків. Зокрема, Орбана та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

"Ця історія з тим, як сьогодні діяти з "орбанівською Угорщиною" – це насправді тест на зрілість, готовність діяти в критичних і складних умовах для Європейського Союзу. Якщо жодних заходів не буде вжито щодо нього, то очевидно, що ЄС у тому вигляді, який ми сьогодні знаємо, жити залишиться недовго", – переконаний Бронжуков.