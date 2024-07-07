Такое мнение 24 Каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что Орбан не поддерживает помощь Украине, а также имеет проблемы с политическим лидерством в своей стране. Однако подобные визиты не станут чем-то важным в вопросе мира, посредником которого так хочет быть премьер.

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Играет в пользу Москвы

По словам российского правозащитника, от визитов Орбана пока нет никаких конкретных изменений, потому что он не может договориться о принципе проведения переговоров между Украиной и Россией. Пока только Саммит мира в Швейцарии, который действует по международной системе права и безопасности, оперирует к ней. Все остальное – это кулуарные договоренности и попытки кого-то в чем-то убедить.

По его мнению, Орбан представляет интересы Москва, а не Киева. Он не является независимым посредником, который действует в интересах мира. Кроме этого, ему нужно решать проблемы внутри Венгрии, ведь у него есть конкуренты.

Орбан подыгрывает интересам Кремля, ведь он не поддерживает санкции и помощь Украине. Это игра в пользу Москвы,

– подчеркнул Фейгин.

Орбану важно изменить имидж в Европе, чтобы никто не говорил о нем, как о "промосковском агенте". Однако российский правозащитник отметил, что у самих венгров, как нации, нет цели помогать России. Все зависит только от материальной причины.