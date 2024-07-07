Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Орбан не підтримує допомогу Україні, а також має проблеми з політичним лідерством у своїй країні. Однак подібні візити не стануть чимось важливим у питанні миру, посередником якого так хоче бути прем'єр.

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Грає на користь Москви

За словами російського правозахисника, від візитів Орбана поки немає ніяких конкретних змін, тому що він не може домовитись про принцип проведення переговорів між Україною та Росією. Поки що лише Саміт миру в Швейцарії, який діє за міжнародною системою права та безпеки, оперує до неї. Все інше – це кулуарні домовленості та спроби когось в чомусь переконати.

На його думку, Орбан представляє інтереси Москва, а не Києва. Він не є незалежним посередником, який діє в інтересах миру. Крім цього, йому потрібно розв'язувати проблеми всередині Угорщини, адже в нього є конкуренти.

Орбан підіграє інтересам Кремля, адже він не підтримує санкції та допомогу Україні. Це гра на користь Москви,

– підкреслив Фейгін.

Орбану важливо змінити імідж в Європі, аби ніхто не говорив про нього, як про "промосковського агента". Однак російський правозахисник наголосив, що в самих угорців, як нації, не має мети допомагати Росії. Все залежить лише від матеріальної причини.