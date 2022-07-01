В Украине заработал визовый режим для россиян: какие документы им нужны

С 1 июля в Украине заработал визовый режим с гражданами России. Пограничники рассказали, какие документы необходимы будут россиянам, которые хотят попасть в наше государство.

В Государственной пограничной службе отметили, что для въезда россиян на территорию Украины необходимо будет иметь определенный список документов. Более того, получить визу сможет далеко не каждый гражданин страны-агрессорки.

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Визы будут получать не все россияне

Пограничники подчеркивают, что граждане России не смогут просто получить визу. Выдача документов будет под четким контролем, чтобы в наше государство не попали нежелательные персоны. Более того, не каждый россиянин гарантированно сможет получить разрешение на въезд в Украину. Соответствующее решение будут принимать должностные лица из ГНСУ.

Какие документы нужны для получения визы

Загранпаспорт;

Приглашение;

Копия паспортных данных приглашающей стороны.

Важно! Пограничники отметили, что визу точно не получит определенная категория россиян. Речь идет о тех,а также

В ведомстве подчеркивают, что без приглашения въехать в Украину россияне также не смогут.

Напомним, что решение о введении визового режима с Россией Кабмин принял 17 июня. Соответствующий документ предусматривает запрет гражданам России на въезд, выезд, транзитное перемещение или свободное передвижение по Украине без наличия визы.

Ограничения также касаются жителей приграничных областей России. У них будет возможность приезжать в Украину или покидать ее территорию исключительно через международные или межгосударственные пункты пропуска.

Визы будет выдавать компания-посредник

В Министерстве иностранных дел Украины также сообщили, кто будет заниматься выдачей россиянам виз. Их оформление возлагается на международную компанию-посредника VFS Global. Подать документы граждане России смогут в визовых центрах. По словам спикера министерства, они будут работать в ряде городов страны-агрессорки. В частности:

Москве;

Санкт-Петербурге;

Екатеринбург;

Калининграде;

Казани;

Новосибирске;

Ростове-на-Дону;

Самаре.

Если россияне находятся в третьих государствах, они могут подавать заявки на визы в дипломатических учреждениях Украины. Напомним, что на территории России они с самого начала полномасштабного вторжения не работают.

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