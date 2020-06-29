Президент США Дональд Трамп расширил свой апрельский указ о прекращении выдачи ряда виз для иммигрантов. Теперь ограничения продлятся до конца года, но, опять же, не исключено их дальнейшее продление.

Сайт 24 канала рассказывает, кого касаются расширения и как это связано с давними обещаниями Трампа.

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Что случилось?

22 июня президент США Дональд Трамп подписал документ, который расширяет указ о прекращении выдачи ряда неиммиграционных виз до конца 2020 года. Однако, при необходимости, срок его действия может быть продлен. 24 июня закон вступил в силу.

Это, как объяснил Трамп, направлено на защиту рынка труда в США в условиях экономического спада, связанного с пандемией COVID-19.

Запрет распространяется на визы следующих типов:

H-1B – для квалифицированных рабочих (в том числе из сферы ІТ);

– для квалифицированных рабочих (в том числе из сферы ІТ); H-2B – для сезонных рабочих (малоквалифицированные кадры, как правило, из гостиничной сферы или строительства);

– для сезонных рабочих (малоквалифицированные кадры, как правило, из гостиничной сферы или строительства); L – для работников, переведенных в пределах одной компании (касается и руководителей и других ключевых кадров многонациональных корпораций);

– для работников, переведенных в пределах одной компании (касается и руководителей и других ключевых кадров многонациональных корпораций); J – для программ обмена, студентов, интернов, участников программ Au Pair, Work and Travel.

Супруги и дети лиц, имеющих вышеуказанные типы виз, также попадают под действие указа.

По подсчетам, ограничения, даже если будут продолжаться только до конца года, повлияют на 525 тысяч человек. Среди них – около 170 тысяч заблокированы решением продлить запрет на новые Green Cards.

Что такое Green Card? Наиболее распространенный путь к получению гражданства США. Ежегодно в Штатах выдается более миллиона "зеленых карт". Большинство иммигрантов (около 700 тысяч в прошлом году) получают их через родственников, проживающих в США. Еще около 139 тысяч человек в прошлом году получили "грин-карты" из-за работы (спортсмены, высококвалифицированные ученые и т.д.). Остальные – для специальных категорий, таких как военные переводчики США в Ираке и Афганистане или жертвы преступлений. До 50 тысяч "зеленых карточек" выдается на ежегодной лотереи.

Ограничения не распространяются на:

тех, кто уже проживает в США (законные резиденты);

на мужчин/жен и детей граждан США;

сезонных рабочих в сфере продовольствия, сельского хозяйства, пищевой промышленности;

иностранцев, чей въезд будет в национальных интересах США (в частности, медиков, исследующих COVID-19).

Как обосновывают такое решение?

Как пояснили на сайте Белого Дома, в феврале-мае 2020 года общий уровень безработицы в США вырос почти вчетверо. И это – наиболее экстремальная ситуация, которую когда-либо фиксировали в Бюро статистики труда. Сейчас миллионы американцев остаются без работы.

Таким образом, по мнению ведомства, иммигранты могут представлять риск на американском рынке труда во время экономического восстановления после пандемии.

Без вмешательства в ситуацию, США могут столкнуться с потенциально затяжным экономическим восстановлением и постоянно высоким уровнем безработицы, если предложение рабочей силы будет превышать спрос на нее,

– говорится в сообщении.

Американские работники пока соревнуются с иностранцами за работу в каждом секторе экономики государства. Например, с февраля по апрель 2020 года в отраслях, где работодатели стремятся заполнить рабочие места, связанные с визами H-2B, потеряно более 17 миллионов рабочих мест для собственно американцев. За этот же период более 20 миллионов работников потеряли работу в ключевых сферах, где требуются работники с типами виз H-1B и L.

У Трампа убеждены: иммигранты отнимают рабочие места у американцев / Фото Getty Images

Почему критикуют?

Критики утверждают, что Белый дом использует пандемию, чтобы ужесточить законы об иммиграции, что Трамп обещал еще в 2016 году.

Ряд предприятий, которые зависят от работников-иностранцев, выступили против такого шага. В частности, речь идет о таких крупных технических компаниях, как Facebook, Twitter, Google, Amazon, Apple. Так, в Facebook заявили, что "на самом деле, попытки удержать высококвалифицированный талант вне США сделает "выздоровление" страны еще более сложным".

Однако для Трампа это не звучит убедительно: по его словам, работа в компаниях такого уровня должна быть прежде всего для американцев.

Реакция ІТ-гигантов на ограничения: видео

Как отмечает ВВС, визы H-1B, которые попали под запрет, позволяют компаниям "Силиконовой долины" нанимать иностранных работников, в частности из Индии, которым, как правило, платят меньше, чем американцам. За 2019 год по этой визовой программе было зарегистрировано около 225 тысяч заявок, которые соревновались за 85 тысяч мест.

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Как напоминают эксперты The New York Times, усилия по ограничению въезда иностранцев в США лежали в основе одного из ключевых обещаний президента во время кампании 2016 года. И, безусловно, будут играть центральную роль сейчас, поскольку Трамп хочет снова активизировать своих основных сторонников.

Хотя обещание президента построить "большую, красивую стену" для предотвращения незаконного пересечения границы привлекло больше внимания, его усилия по замедлению потока легальной иммиграции были еще более эффективными.

Здесь отмечают: еще ряд изменений будут направлены на удерживание иммигрантов от подачи заявления на убежище как способ получения разрешения на работу в США. Когда эти регуляторные изменения вступят в силу, пока неизвестно.

На фоне пандемии администрация Трампа захватила угрозу для здоровья населения как повод для выпуска ряда изменений в политике, которые касаются почти всех аспектов системы иммиграции, включая убежище и Green Cards. Несмотря на то, что многие изменения были объявлены временными, они могут удлиняться на неопределенный срок,

– отмечают критики.

Они добавляют: президент использовал кризис в области здравоохранения и экономический крах, который он вызвал как повод для установления ограничений, которые продолжают его иммиграционный повестку дня.

Какие шаги к ограничению въезда ввели раньше?

22 апреля Дональд Трамп подписал указ об ограничении въезда в США на 60 дней для некоторых иммигрантов. Однако было предусмотрено возможное продление сроков.

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Как и многие другие страны, США ввели ограничения на пересечение границы, чтобы сдерживать пандемию. То есть на практике значительная часть иммиграционной системы США, на момент решения Трампа, уже была парализована вспышкой коронавируса.

Так, были запрещены поездки из Китая, ряда стран Европы и Ирана, а большинство визовых услуг Государственного департамента приостановлено. Границы закрыли для всех, кроме "важных" поездок из Мексики и Канады. Президент также применил закон 1944 года, направленный на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, чтобы не принимать искателей убежища на границах США (в частности, из Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса).

Все эти ограничения, взятые вместе, уже усложнили приезд в США легальным иммигрантам, которые имеют визы.

Американские СМИ называли это частью закулисной кампании, которую Трамп начал с марта, чтобы сдерживать легальную миграцию в тени пандемии.