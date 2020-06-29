Президент США Дональд Трамп розширив свій квітневий указ щодо припинення видачі низки віз для іммігрантів. Тепер обмеження триватимуть до кінця року, але, знову ж таки, не виключено їх подальше подовження.

Сайт 24 каналу розповідає, кого саме стосується розширення та як це пов'язано з давніми обіцянками Трампа.

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Що сталося?

22 червня президент США Дональд Трамп підписав документ, який розширює указ про припинення видачі низки неімміграційних віз до кінця 2020 року. Проте, за необхідності, термін його дії може бути продовжений. 24 червня захід набув чинності.

Це, як пояснив Трамп, спрямовано на захист ринку праці в США в умовах економічного спаду, пов'язаного з пандемією COVID-19.

Заборона поширюється на візи таких типів:

H-1B – для кваліфікованих робітників (у тому числі зі сфери ІТ);

– для кваліфікованих робітників (у тому числі зі сфери ІТ); H-2B – для сезонних робітників (малокваліфіковані кадри, як правило, з готельної сфери чи будівництва);

– для сезонних робітників (малокваліфіковані кадри, як правило, з готельної сфери чи будівництва); L – для працівників, переведених в межах однієї компанії (стосується і керівників та інших ключових кадрів багатонаціональних корпорацій);

– для працівників, переведених в межах однієї компанії (стосується і керівників та інших ключових кадрів багатонаціональних корпорацій); J – для програм обміну, студентів, інтернів, учасників програм Au Pair, Work and Travel.

Подружжя та діти осіб, які мають вищезазначені типи віз, також потрапляють під дію указу.

За підрахунками, обмеження, навіть якщо триватимуть лише до кінця року, вплинуть на 525 тисяч осіб. Серед них – близько 170 тисяч заблоковані рішенням продовжити заборону на нові Green Cards.

Що таке Green Card? Найбільш поширений шлях до отримання громадянства США. Щороку у Штатах видається понад мільйон "зелених карток". Більшість іммігрантів (близько 700 000 минулого року) отримують їх через родичів, які проживають у США.



Ще близько 139 000 осіб минулого року отримали "грін-карти" через роботу (спортсмени, висококваліфіковані вчені тощо). Решта – для спеціальних категорій, таких як військові перекладачі США в Іраку та Афганістані чи жертви злочинів. До 50 000 "зелених карток" видається на щорічній лотереї.

Обмеження не поширюються на:

тих, хто вже проживає у США (законні резиденти);

на чоловіків/дружин та дітей громадян США;

сезонних робітників у сфері продовольства, сільського господарства, харчової промисловості;

іноземців, чий в'їзд буде у національних інтересах США (зокрема, медиків, які досліджують COVID-19).

Як обґрунтовують таке рішення?

Як пояснили на сайті Білого Дому, у лютому-травні 2020 року загальний рівень безробіття у США зріс майже вчетверо. І це – найбільш екстремальна ситуація, яку коли-небудь фіксували у Бюро статистики праці. Наразі мільйони американців залишаються без роботи.

Таким чином, на переконання відомства, іммігранти можуть становити ризик на американському ринку праці під час економічного відновлення після пандемії.

Без втручання у ситуацію, США можуть зіштовхнутися з потенційно затяжним економічним відновленням та постійно високим рівнем безробіття, якщо пропозиція робочої сили перевищуватиме попит на неї,

– сказано у повідомленні.

Американські працівники наразі змагаються з іноземцями за роботу в кожному секторі економіки держави. Наприклад, з лютого по квітень 2020 року в галузях, де роботодавці прагнуть заповнити робочі місця, пов'язані з візами H-2B, втрачено понад 17 мільйонів робочих місць для власне американців. За цей же період понад 20 мільйонів працівників втратили роботу в ключових сферах, де потрібні працівники з типами віз H-1B та L.



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Чому критикують?

Критики стверджують, що Білий дім використовує пандемію, щоб посилити закони про імміграцію, що Трамп обіцяв ще у 2016 році.

Низка підприємств, які залежать від працівників-іноземців, виступили проти такого кроку. Зокрема, йдеться про такі великі технічні компанії як Facebook, Twitter, Google, Amazon, Apple. Так, у Facebook заявили, що "насправді, намагання утримати висококваліфікований талант поза США зробить "одужання" країни ще більш складним".

Однак для Трампа це не звучить переконливо: за його словами, робота у компаніях такого рівня повинна бути передусім для американців.

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Як зазначає ВВС, візи H-1B, які потрапили під заборону, дозволяють компаніям "Силіконової долини" наймати іноземних працівників, зокрема з Індії, яким, як правило, платять менше, ніж американцям. За 2019 рік за цією візовою програмою було зареєстровано близько 225 тисяч заявок, які змагалися за 85 тисяч місць.

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Як нагадують експерти The New York Times, зусилля щодо обмеження в'їзду іноземців до США лежали в основі однієї з ключових обіцянок президента під час кампанії 2016 року. І, безумовно, відіграватимуть центральну роль зараз, оскільки Трамп прагне знову активізувати своїх основних прихильників.

Хоча обіцянка президента побудувати "велику, красиву стіну" для запобігання незаконним перетинам кордону привернула більше уваги, його зусилля щодо уповільнення потоку легальної імміграції були ще більш ефективними.

Тут зазначають: ще низка змін будуть спрямовані на утримання іммігрантів від подачі заяви на притулок, як спосіб отримання дозволу на роботу в США. Коли ці регуляторні зміни набудуть чинності, наразі невідомо.

На тлі пандемії адміністрація Трампа захопила загрозу для здоров’я населення як привід для випуску низки змін у політиці, які стосуються майже всіх аспектів системи імміграції, включаючи притулок та Green Cards. Незважаючи на те, що багато змін було оголошено тимчасовими, вони можуть подовжуватися на невизначений термін,

– зазначають критики.

Вони додають: президент використав кризу в галузі охорони здоров'я та економічний крах, який вона спричинила, як привід для встановлення обмежень, що продовжують її імміграційний порядок денний.

Які кроки до обмеження в’їзду запровадили раніше?

22 квітня Дональд Трамп підписав указ про обмеження в'їзду до США на 60 днів для деяких іммігрантів. Однак було передбачено можливе продовження термінів.

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Як і багато інших країн, США ввели обмеження на перетин кордону, щоб стримувати пандемію. Тобто на практиці значна частина імміграційної системи США, на момент рішення Трампа, уже була паралізована спалахом коронавірусу.

Так, було заборонено поїздки з Китаю, низки країн Європи та Ірану, а більшість візових послуг Державного департаменту призупинено. Кордони закрили для всіх, крім "найважливіших" поїздок із Мексики та Канади. Президент також застосував закон 1944 року, спрямований на запобігання поширенню інфекційних захворювань, щоб не приймати шукачів притулку на кордонах США (зокрема, з Мексики, Гватемали, Сальвадору та Гондурасу).

Усі ці обмеження, взяті разом, вже ускладнили приїзд до США легальним іммігрантам, які мають візи.

Американські ЗМІ називали це частиною закулісної кампанії, яку Трамп розпочав з березня, щоб стримувати легальну міграцію у тіні пандемії.