Хотел пойти в лавы Вооруженных Сил Аноприенко еще в первые дни широкомасштабной войны, однако стал бойцом-добровольцем в 88-м батальоне морской пехоты только в марте 2023 года. Жену он уверял, что отправиться на фронт – это его обязанность, ведь "ребятам нужна помощь, ротация".

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"Однажды вечером не позвонил"

Собственно, зовут жену погибшего героя – Наталья. Журналистам она рассказала, что на войну уже пошел младший брат ее мужа, кроме того, в военкомате сначала не хотели брать Вячеслава на службу, поскольку он был многодетным отцом.

Как только началась война, он пошел в военкомат. Его не взяли, сказали: "У тебя четверо детей, мы таких не берем",

– вспомнила вдова.

Также она сказала, что последней каплей ее мужа стали кадры, на которых водно расстрел захватчиками украинского воина Александра Мациевского, что в последние минуты своей жизни успел произнести: "Слава Украине!"

Просыпаемся однажды утром, я складываю еду, сама иду на работу и Слава тоже. Садимся в маршрутку, едем. Рюкзак он берет на плечи, я еду дальше, а он выходит на военкомате. Вот так и ушел,

– констатировала жена.

С момента попадания на передовую Вячеслав был постоянно с супругой на связи. В последний раз Наталья говорила с мужем утром 13 июня, а уже вечером она не получила от него известия.

Прощание с погибшим защитником Вячеслав Аноприенко: сюжет Суспильного

Обратите внимание! Погиб защитник во время выполнения боевого задания в районе Старомайорского Донецкой области.

Вспомним напоследок, что 24 Канал не так давно писал о воинах-отцах, которые вместе со своими детьми пожертвовали жизнями за то, чтобы наше государство было свободным от оккупантов.

В конце концов, не должно быть сомнений в том, что их жертва – не бессмысленная. Рано или поздно, но ни следа от захватчиков не будет на нашей святой украинской земле.