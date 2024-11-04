Сейчас его состояние удалось стабилизировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA.
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Как сейчас чувствует себя Богуслаев
Один из адвокатов экс-президента "Мотор Сичи" сообщил, что Богуслаев, обвиняемый в госизмене, около двух недель находился не в СИЗО, а в частной клинике Mediland под стражей.
Адвокат Богуслаева отметил, что 86-летнего пациента несколько раз обследовали, в частности специалисты из Института сердца. В конце концов они констатировали клиническую смерть.
Однако уже в понедельник, 4 ноября, врачи реанимировали Богуслаева. Его состояние удалось стабилизировать.
Что известно о деле экс-президента "Мотор Сичи"
- СБУ в октябре 2022 года задержала в то время уже экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева по подозрению в сотрудничестве с Россией. В частности, ему выдвинули подозрение в поставках врагам авиадвигателей для боевых вертолетов.
- В конце концов суд отправил Богуслаева под стражу, до больницы он находился в Лукьяновском СИЗО. В июне этого года Киевский апелляционный суд постановил оставить под стражей бывшего президента "Мотор Сичи" без права на залог.
- Интересно, что в мае 2023 года Богуслаев просил включить его в списки на обмен с Россией. Соответствующее заявление он написал на имя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.