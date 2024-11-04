Сейчас его состояние удалось стабилизировать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Как сейчас чувствует себя Богуслаев

Один из адвокатов экс-президента "Мотор Сичи" сообщил, что Богуслаев, обвиняемый в госизмене, около двух недель находился не в СИЗО, а в частной клинике Mediland под стражей.

Адвокат Богуслаева отметил, что 86-летнего пациента несколько раз обследовали, в частности специалисты из Института сердца. В конце концов они констатировали клиническую смерть.

Однако уже в понедельник, 4 ноября, врачи реанимировали Богуслаева. Его состояние удалось стабилизировать.

Что известно о деле экс-президента "Мотор Сичи"