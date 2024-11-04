Наразі його стан вдалося стабілізувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.
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Як зараз почувається Богуслаєв
Один з адвокатів експрезидента "Мотор Січі" повідомив, що Богуслаєв, обвинувачений у держзраді, близько двох тижнів перебував не в СІЗО, а в приватній клініці Mediland під вартою.
Адвокат Богуслаєва наголосив, що 86-річного пацієнта кілька разів обстежували, зокрема фахівці з Інституту серця. Зрештою вони констатували клінічну смерть.
Однак уже в понеділок, 4 листопада, лікарі реанімували Богуслаєва. Його стан вдалося стабілізувати.
Що відомо про справу експрезидента "Мотор Січі"
- СБУ у жовтні 2022 року затримала на той час уже експрезидента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в співпраці з Росією. Зокрема, йому висунули підозру в постачанні ворогам авіадвигунів для бойових вертольотів.
- Зрештою суд відправив Богуслаєва під варту, до лікарні він перебував у Лук'янівському СІЗО. У червні цього року Київський апеляційний суд постановив залишити під вартою колишнього президента "Мотор Січі" без права на заставу.
- Цікаво, що у травні 2023 року Богуслаєв просив включити його у списки на обмін з Росією. Відповідну заяву він написав на ім'я керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.