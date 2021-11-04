Интересно, что Штучный и раньше занимал эту должность. Однако в 2020 году он подал в отставку якобы из-за того, что планировал перейти на другую должность госслужбы.
Стоит внимания Лерос показал средний палец с трибуны Рады: "слуги" обратились в регламентный комитет
В сентябре 2019 года его уже назначали руководителем Аппарата ВРУ. Эту должность он занимал до июля 2020 года и "прославился" тем, что его называли "смотрящим" от Офиса Президента за слишком самостоятельным экс-спикером Дмитрием Разумковым.
До этого он был первым заместителем начальника Управления государственной охраны. С 20 июля 2020 года он во второй раз занял эту должность.
Что известно об Аппарате Верховной Рады
- Это – внутренний вспомогательный орган парламента, состоящий из должностных, служебных лиц и технического персонала.
- Он осуществляет функции организационного, правового, информационного, социального, аналитического, материально-технического и иного обеспечения деятельности парламента, его структурных подразделений и депутатов.
- Сотрудники Аппарата сами никаких решений от имени парламента не принимают, а лишь обеспечивают разработку проектов таких решений, их подготовку и исполнение.
Заметим, что пленарное заседание ноября было достаточно эффективным. Во время него нардепы проголосовали за назначение ряда министров, в частности:
- Юлия Свириденко стала первой вице-премьер-министром экономики;
- Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром по реинтеграции оккупированных территорий;
- Павел Рябикин возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.