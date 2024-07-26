Подозреваемый в убийстве Фарион ответил, как относится к ней
У подозреваемого в убийстве Фарион спросили, как он относится к языковеду. Ответ был довольно лаконичным.
Вячеслав Зинченко заявил журналистам, что не знает, как относится к Ирине Фарион. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Подозреваемого в убийстве Фарион спросили, как он относится к России: что ответил
Комментарий подозреваемого относительно Фарион
Журналист спросил: "Как вы относитесь к Ирине Фарион как к личности, как к личности?". На что подозреваемый в ее убийстве ответил "Ну, не знаю".
К слову, также он заявил журналистам, что "никогда не убивал и с Фарион ничего не делал". Также после нескольких неохотных ответов по ней сказал, что больше не будет давать комментариев на эту тему. А еще Зинченко сказал, что не хочет сотрудничать со следствием.
Как Зинченко относится к России
Подозреваемый также отказался прямо ответить на вопрос о своем отношении к России. Он заявил, что интересовался историей этой страны, но к современному российскому режиму относится "абсолютно негативно".
Также он отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям. Он аргументировал это тем, что его позицию могут исказить.
Смотрите также Дочь Фарион впервые отреагировала на арест подозреваемого в убийстве ее матери
Главное с заседания суда
- Напомним, что Вячеслава Зинченко оставили под стражей в СИЗО на 60 дней без права выйти под залог.
- Известно, что он будет находиться под стражей во Львове.
- Во время судебного заседания подозреваемый отказался давать показания. Его позицию высказывал исключительно адвокат.
- Его адвокат после избрания меры пресечения заявил, что планирует подавать апелляцию на решение суда.
- Во время этого судебного заседания адвокат просил о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
- Стоит отметить, что адвокат подозреваемого выбрал частного адвоката. Им стал Игорь Сулима, который неоднократно брался защищать людей, которых обвиняли в госизмене. В частности, пророссийского пропагандиста Руслана Коцабу. На счету этого человека еще с десяток дел, в которых он выступал в защиту подозреваемых в коллаборационизме.