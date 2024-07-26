Подозреваемый в убийстве Фарион ответил, как относится к ней

У подозреваемого в убийстве Фарион спросили, как он относится к языковеду. Ответ был довольно лаконичным.

Вячеслав Зинченко заявил журналистам, что не знает, как относится к Ирине Фарион. Об этом сообщает 24 Канал.

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Комментарий подозреваемого относительно Фарион

Журналист спросил: "Как вы относитесь к Ирине Фарион как к личности, как к личности?". На что подозреваемый в ее убийстве ответил "Ну, не знаю".

К слову, также он заявил журналистам, что "никогда не убивал и с Фарион ничего не делал". Также после нескольких неохотных ответов по ней сказал, что больше не будет давать комментариев на эту тему. А еще Зинченко сказал, что не хочет сотрудничать со следствием.

Как Зинченко относится к России

Подозреваемый также отказался прямо ответить на вопрос о своем отношении к России. Он заявил, что интересовался историей этой страны, но к современному российскому режиму относится "абсолютно негативно".

Также он отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям. Он аргументировал это тем, что его позицию могут исказить.

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