Вэнс не помогает Украине, а значит – помогает россиянам, – Зеленский

Владимир Зеленский остро высказался о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе. Он вспомнил громкое заявление Вэнса и прокомментировал его.

Фактически Зеленский обвинил Вэнса в том, что тот помогает россиянам. Об этом украинский президент заявил в интервью Newsmax, которое обнародовали 29 апреля.

Что сказал Зеленский о Вэнсе?

Он подчеркнул, что не согласен с мнением Вэнса. И не считает, что держать россиян за друзей – это сильная позиция Америки. Наоборот, это ослабляет США.

Если Джей Ди Вэнс гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает россиянам, и я не уверен, что это укрепляет Соединенные Штаты,

– сказал лидер нашего государства.

Контекст. Речь о заявлении Вэнса, которое он сделал 15 апреля. Тогда вице-президент сообщил, что США полностью прекратили закупать оружие для Украины. По мнению Вэнса, это достижение администрации Трампа. Более того, Вэнс, по-прежнему убежден: "Следует прекратить финансировать войну в Украине".



"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь как представитель администрации, это то, что мы сказали Европе: если хотите покупать оружие – покупайте, но Соединенные Штаты больше не покупают и не отправляют оружие Украине. Мы вышли из этого процесса", – похвастался он.

Также Зеленский сказал, как относится к США. Журналистка спросила, считают ли Америку в Киеве надежным союзником. Ведь, кроме заявления Вэнса, есть и сокращение поддержки. Например, в 2025 году поддержка Украины со стороны США сократилась на 99 процентов.

Мы открыты, и мы не враги. Россия – враг, она рядом, и она всегда будет врагом Соединенных Штатов,

– подчеркнул Зеленский.

Интересно! Буквально сразу после того, как украинские медиа написали об интервью Зеленского, российские СМИ распространили новость о разговоре Путина с Трампом. Оба лидера якобы раскритиковали Зеленского, а Путин заявил, что готов к перемирию на 9 мая.

Зеленский добавил: большие инвестиции со стороны США и Европы в самом начале войны помогли Украине развиться и стать одной из самых мощных армий в мире с технологической точки зрения. Поэтому следует "воспользоваться этим опытом".

Я считаю, что союз между Соединенными Штатами и Украиной – это самый быстрый путь к созданию мощных вооруженных сил в мире. Мы должны укреплять друг друга, а не искать способы прекратить или не прекращать поддержку,

– объяснил президент.

Добавим, что 23 апреля Зеленский на фоне заявления Вэнса рассказал: поставки вооружения от Соединенных Штатов не остановились. Но Украина все еще имеет дефицит средств ПВО.

Украина предложила США уникальное соглашение Drone deal

Речь об экспорте оружия – прежде всего дронов, систем ПВО и РЭБ. Такие технологические решения помогут отражать массированные атаки на Ближнем Востоке. Детали Drone deal Зеленский рассказал 21 апреля.

Операционный менеджер аналитического центра Henry Jackson Society Николай Кузьмин сказал, что на экспорт давно просятся и морские дроны. Такое заявление он сделал для 24 Канала.