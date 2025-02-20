️Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп станет президентом мира. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Трамп не исключает никаких вариантов

Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп готов вести переговоры со всеми сторонами конфликта. В частности, и с Россией, чтобы остановить войну. По его словам, он не исключает ни одного варианта.

Если вы хотите завершить войну, вы должны говорить со всеми, кто участвует в боевых действиях,

– отметил он.

Он отметил, что главная цель Трампа заключается в том, что прекратить кровопролитие и установить долговременный мир в Европе.

Он верит, что сейчас мы находимся в шаге от мира в Европе впервые за три года.

Это заявление прозвучало после того, как Трамп выразил противоречивые мнения относительно Украины. В частности, он сказал о невероятно низких рейтингах Владимира Зеленского и о том, что Россия уничтожила бы украинские города, "если бы хотела".