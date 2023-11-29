На Западе – метели и гололедица: в ГСЧС предупредили об опасности и ситуации в других регионах

Сегодня, 29 ноября, в Украине ухудшится погода. В ряде областей будет сильный ветер, а также мокрый снег, кое-где – метели.

О том, готовы ли чрезвычайники к ухудшению погодных условий, рассказал спикер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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По его словам, предупреждение о новом циклоне было сделано еще два дня тому назад. Поэтому все службы готовы к возможным вызовам, как и готовились к предыдущему циклу, бушевавшему на Юге.

По его словам, сейчас ситуация в стране такова:

На Западе страны вьюги, местами гололедица. Туристам запретили идти в горы.

На Севере, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской областях – 3 градуса мороза, снег с дождем. На дорогах, как уточнил спикер, "каша", а потому водителям следует быть осмотрительными.

В Южных областях идут дожди, порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

Возможно схождение лавин

В ГСЧС отметили, что на высокогорье Карпат возможен сход лавин, а потому призвали туристов воздержаться от походов в горы.

28-29 ноября в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (третий уровень опасности),

– говорится в сообщении.

В свою очередь Черногорский горный поисково-спасательный пост опубликовал фото высокогорья после мощного зимнего шторма, там фиксируют понижение температуры до 11 градусов мороза.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, снег. Видимость упала до 10 метров", – сообщили спасатели.



Снежная станция на горе Поп Иван / Фото ГСЧС

А в Государственной пограничной службе опубликовали кадры границы вблизи села Шибене в Прикарпатье.

Заснеженная граница на Прикарпатье / Фото ГПСУ

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