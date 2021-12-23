"Вклад в деэскалацию": Германия готова к любым форматам переговоров с Россией

Официальный Берлин является поклонником нормандского формата. В то же время немецкая сторона готова к другим моделям для диалога с Москвой.

Официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что не следует закрывать ни один из возможных путей для диалога. Хотя в настоящее время страна предпочитает переговоры с участием Германии, Франции, Украины и России.

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В принципе, мы хотим внести свой вклад в деэскалацию и готовы к любым переговорам,

– подчеркнул Гебештрайт.

Киев рассматривает 2 новых формата переговоров

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что официальный Киев рассматривает 2 новых возможных сценария мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Решения планируют принять до конца первого квартала 2022 года.

У нас есть два варианта: первый формат – прямые переговоры с Владимиром Путиным по ситуации, второй – присоединение США к нормандскому или другому формату,

– заявил Арахамия.

Пока стратегия такова:

деэскалация;

смена нормандского формата.

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