"Вклад в деэскалацию": Германия готова к любым форматам переговоров с Россией
Источник:DW
Официальный Берлин является поклонником нормандского формата. В то же время немецкая сторона готова к другим моделям для диалога с Москвой.
Официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что не следует закрывать ни один из возможных путей для диалога. Хотя в настоящее время страна предпочитает переговоры с участием Германии, Франции, Украины и России.
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В принципе, мы хотим внести свой вклад в деэскалацию и готовы к любым переговорам,
– подчеркнул Гебештрайт.
Киев рассматривает 2 новых формата переговоров
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что официальный Киев рассматривает 2 новых возможных сценария мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Решения планируют принять до конца первого квартала 2022 года.
У нас есть два варианта: первый формат – прямые переговоры с Владимиром Путиным по ситуации, второй – присоединение США к нормандскому или другому формату,
– заявил Арахамия.
Пока стратегия такова:
- деэскалация;
- смена нормандского формата.
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