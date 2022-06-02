Об этом написал советник главы МВД Виктор Андрусов в соцсетях. Он отметил, что речь идет о направлении Каховки.

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У кафиров есть только один выход – отступать

Местами ВСУ настолько вклинились между батальонными группами оккупанта, что у них не остается вариантов, как отступать. Враг также понес серьезные потери в артиллерии и бронетехнике,

– сообщил Андрусов.

Однако советник министра внутренних дел отметил, что не стоит радоваться преждевременно. Контрнаступление – только на начальном уровне и враг готовит серьезный ответ нашим защитникам.

"Держим кулаки и верим в ВСУ", – добавил Андрусов.

Оккупанты взорвали мост в Давидовом Броде

Ранее о том, что россияне боятся контрнаступательных действий ВСУ, сообщал и глава Донецкой ОВА Виталий Ким . Он отмечал, что захватчики взорвали мост в Броде Давида, чтобы помешать атаке украинцев.

Эту информацию 2 июня подтвердил и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов . Он отметил, что говорится о подрыве мостов через Ингулец. Более того, враг не только подрывает мосты, но и минует берега реки.

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Что происходит на Южнобужском направлении: последние новости

В последние дни российские захватчики значительно увеличили количество обстрелов на Южнобужском направлении. Они готовят не только по позициям ВСУ, но и по населенным пунктам.

Под почти ежедневным огнем находится и областной центр . В последний раз в Николаев прилетели 6 вражеских снарядов: есть погибшие и раненые. Белы повреждены и многоэтажки, и частные дома и хозяйственные постройки.

Украинские защитники за это не дают захватчикам покоя – они уничтожают десятки врага и технику. Так в ночь на 31 мая они взорвали 2 русских склада с боеприпасами.

Глава ОВА Виталий Ким заверил, что внезапный штурм Николаева невозможен, ведь украинские войска "читают" намерения врага.

Об угрозе ракетных ударов с Черного моря смотрите в видео: