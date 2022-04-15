Включая Зеленского: в ОП ответили на планы России максимально жестоко бомбить Киев

Ряд российских чиновников отметился дерзкими заявлениями о новых атаках против Украины. Угрожали, в частности, жесткими ракетными ударами по центру Киева.

На это уже отреагировал Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он обратил внимание на то, что в Москве публично предлагают максимально жестоко бомбить центр украинской столицы.

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В Москве призывают к уничтожению украинцев

Как отметил Подоляк, в государстве-агрессоре нескрываемо раздаются призывы обязательно уничтожать мирных людей. Причем с максимальными разрушениями. Угрозы фактически раздаются и в сторону президента Зеленского. А это, подчеркнул, должностное лицо, влечет уже вполне конкретные уголовные производства.

Российские чиновники должны быть наказаны

Советник главы ОП упомянул о Медведеве, которого назвал "вечно пьяным", Володине – "спикере парламента, которого нет", Миронове, Константинове – "банальном крымском воре". Таких политиков и чиновников, по его словам, десятки. И это – если не учитывать "традиционно извращенных толстяков-пропагандистов".

Достаточно выставить на этих субъектов "красные" розыскные карты. Для начала. Дальше – больше,

– подчеркнул Подоляк.

"Время бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем ​​все более откровенно требуют массовых смертей украинцев", – подытожил он.

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