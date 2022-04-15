На це вже відреагував Михайло Подоляк, радник глави ОП. Він звернув увагу на те, що у Москві публічно пропонують максимально жорстоко бомбардувати центр української столиці.

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У Москві закликають до знищення українців

Як зазначив Подоляк, у державі-агресорці неприховано лунають заклики обов'язково знищувати мирних людей. При чому, з максимальними руйнуваннями. Погрози фактично лунають й у бік президента Зеленського. А це, наголосив, посадовець, тягне за собою вже цілком конкретні кримінальні провадження.

Російські посадовці повинні бути покарані

Радник глави ОП згадав про Медведєва, якого назвав "вічно п'яним", Володіна – "спікера парламенту, якого немає", Миронова, Константинова – "банального кримського злодія". Таких політиків й чиновників, за його словами, десятки. І це – якщо не враховувати "традиційно збочених товстунів-пропагандистів".

Достатньо виставити на цих суб'єктів "червоні" розшукові картки. Для початку. Далі – більше,

– наголосив Подоляк.

"Час би вже нам і справді готуватися до масових арештів суб'єктів, які з кожним днем дедалі відвертіше вимагають масових смертей українців", – підсумував він.

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