"ВКонтакте" и "Одноклассники" будут разблокированы в Украине: для чего

Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" будут разблокированы для граждан Украины.

Это сделают для того, чтобы украинцы имели возможность бороться за свою страну и в сети – они будут вести там информационно-психологическую войну.

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"ВКонтакте" и "Одноклассники" разблокируют

"Одноклассники" и "Вконтакте" будут разблокированы в Украине, для того, чтобы миллионы украинцев могли вести там информационно-психологическую войну против путинского режима!

– сообщил Антон Геращенко.

Украинцев призывают сломать российскую пропаганду, показать пленных и остатки российских военных их родственникам. Да, отныне для открытия глаз гражданам страны-агрессора все шлюзы открыты.

Запрет российских сайтов в Украине: что надо знать

15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о блокировании российских ресурсов на территории Украины.

Заблокировали доступ к таким популярным соцсетям, как ВКонтакте и Одноклассники. Также ко всем сервисам Яндекса – Яндекс.Деньги, Яндекс.Новости, Яндекс.Почта, Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода, кроме главной страницы Яндекса.

Под санкции попали и Mail.Ru Group, сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

В общем, в санкционном списке оказалось 468 юридических и 1228 физических лиц.

Решение украинских властей поддержали в НАТО. В заявлении Альянса говорилось, что этот указ был связан с вопросом безопасности, а не свободы слова.

С тех пор этот запрет украинская власть продолжает каждый год. Последний раз ее продлили в мае 2020 года.

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