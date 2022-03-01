Це зроблять для того, щоб українці мали можливість боротися за свою країну й в мережі – вони вестимуть там інформаційно-психологічну війну.

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"ВКонтакте" и "Одноклассники" розблокують

"Однокласники" та "Вконтакті" будуть розблоковані в Україні, для того, щоб мільйони українців могли вести там інформаційно-психологічну війну проти путінського режиму!

– повідомив Антон Геращенко.

Українців закликають зламати російську пропаганду, показати полонених та залишки російських військових їхнім родичам. Так, відтепер для відкриття очей громадянам країни-агресорки всі шлюзи відкриті.

Заборона російських сайтів в Україні: що треба знати

15 травня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування російських ресурсів на території України.

Заблокували доступ до таких популярних соцмереж, як ВКонтакте і Одноклассники. Також до всіх сервісів Яндекса – Яндекс.Деньги, Яндекс.Новини, Яндекс.Пошта, Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Авіа, Веб-майстер, Відео, Погода, крім головної сторінки Яндекса.

Під санкції потрапили й Mail.Ru Group, сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.

Загалом, у санкційному списку опинилось 468 юридичних та 1228 фізичних осіб.

Рішення української влади підтримали в НАТО. В заяві Альянсу мовилось, що цей указ був пов'язаний з питанням безпеки, а не свободи слова.

Відтоді цю заборону українська влада продовжує кожного року. Востаннє її продовжили у травні 2020 року.

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