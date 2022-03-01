Щоб усунути дезінформацію, запустили автодозвони росіянам. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Запустили автодозвони росіянам

Автодозвони було запущено для того, щоб розповісти громадянам країни-агресорки правду про війну. Це робить Президент України Володимир Зеленський.

Українські контакт-центри консолідовано телефонують громадянам РФ та розповідають, що насправді відбувається в Україні. Разом з маркетинговими агенціями запустили автодозвони, де наш Президент звертається до громадян РФ,
– йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що таргетована та медійна реклама засіяла мережу у Росії.

Що таке автодозвон

Автодозвон – це спеціальна функція, яка надає можливість автоматично дзвонити на номер, якщо абонент тимчасово зайнятий або недоступний.

Це означає, що телефонуватимуть доти, доки особа не підійме трубку.

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Українські контакт-центри консолідовано телефонують громадянам РФ та розповідають, що насправді відбувається в Україні.

Разом з маркетинговими агенціями запустили автодозвони, де наш Президент звертається до громадян РФ.

Таргетована та медійна реклама засіяла мережу у РФ.

Дякую всій індустрії за те, що ви всі згуртовано відстоюєте свободу нашої країни!

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