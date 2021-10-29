"Вкусное и целебное" мясо черных лебедей: КНДР вводит нововведения из-за недостатка пищи

29 октября 2021 , 19:16
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Источник:

NK News

В Северной Корее по телевидению показали сюжет о торжественном открытии загона для черных лебедей. Кроме того, диктор отметил, что их мясо – вкусное.

Инцидент произошел во время вечернего выпуска новостей в эфире государственного телеканала. Диктор подчеркнул, что выращивание черных лебедей "сделает активный вклад в улучшение жизни народа". Это заявление прозвучало на фоне продовольственного кризиса, от которого страдает КНДР.

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Государственные СМИ также присоединились к восхвалениям питательной ценности черных лебедей. Медиа заявляют, что это  –  "исключительная здоровая пища ХХІ века с уникальным вкусом и высокой питательной ценностью".

Говорящие при этом апеллируют к исследованиям, которые якобы стартовали еще в 2019 году.

Кризис в КНДР: главное

  • Еще летом 2021 года Ким Чен Ын объявил: в стране начинается масштабный кризис. Речь идет о сфере обеспечения безопасности Северной Кореи и ее населения.
  • По словам политика, во всем были виноваты некомпетентные и безответственные высокопоставленные чиновники. Они вроде бы пренебрегли реализацией решений партии.
  • Ким Чен Ын заявил, что их поступки "вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжкие последствия кризисной ситуации в деле обеспечения безопасности государства и граждан".