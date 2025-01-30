Кино вне войны․ Как известный продюсер Ряшин сменил паспорт, но зарабатывает на украинцах и россиянах

Вы могли никогда не слышать его имени, но точно хотя бы раз видели сериал, который выходил под его продюсированием. Обычный парень из Запорожья создал одну из крупнейших киноимперий на территории бывшего Советского Союза – фабрику фильмов, мелодрам и документалистики, что формировала вкусы не одного поколения.

Его зовут Владислав Ряшин. Начинал он с шоу "Мелорама" об украинском шоу-бизнесе в середине 90-х. Затем продюсировал культовые для украинского зрителя новогодние мюзиклы "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Сорочинская ярмарка", вдохновленные произведениями Гоголя. А дальше – десятки, сотни фильмов и сериалов, которые шли в эфире украинских каналов.

Однако с каждым годом в его лентах становилось все меньше украинского. Он постепенно брал курс на российский рынок. В конце концов пришел к псевдоисторическим картинам, которые повторяли тезисы кремлевской пропаганды и финансировались Министерством культуры России. Также в его продюсерском портфолио – бесчисленное количество проектов, что размывали границы между Украиной и Россией, создавая иллюзию, якобы мы "одна страна".

Похоже, вплоть до 24 февраля 2022 года Ряшин жил в Москве и выполнял заказ Кремля. После начала полномасштабного вторжения исчез с радаров: вышел из Украинской киноакадемии, дистанцировался от войны и вроде бы отошел от российских и любых других проектов.

Однако журналисты-расследователи 24 Канала нашли в кипрских реестрах доказательства, что Ряшин и дальше зарабатывает как на украинцах, так и на россиянах – и делает это все теми же фильмами и сериалами, которые создавал еще до начала полномасштабного вторжения. Более того, в документах он больше не указывает себя украинцем, а его бывшая киноимперия в России, хоть формально и лишилась его фамилии, может продолжать работать в его интересах.

Но все по порядку.

"Он втянулся": история "пациента" и его киноимперии

Повторимся, что Ряшин был обычным парнем. Можно сказать по классике жанра, что случайность и стечение обстоятельств привели его на общенациональное телевидение, сделав известным. Не найдя себя ни в армии, ни в университете, он в юные годы организовывал дискотеки в кафе родного Запорожья, которое считал провинциальным городом. Как-то ему представилась возможность познакомиться с сотрудниками местного телеканала "Хортица" – там он начал работать ведущим и создал прототип популярной музыкальной программы "Мелорама".

Впоследствии эта передача вышла на общенациональный уровень – ее запустили на "Интере" всего через шесть дней после основания телеканала. Украинские зрители с интересом следили за молодым харизматичным ведущим Владом Ряшиным в оверсайз-пиджаке, который на украинском языке рассказывал о шоу-бизнесе: от новых песен Ирины Билык до чемпионатов диджеев в Италии.

Каким был Влад Ряшин в юные годы / Скриншоты с видео на YouTube

Однако на экране Ряшин оставался недолго – быстро перешел в телевизионный менеджмент и продюсирование. Его имя стало синонимом успешного карьерного взлета: всего в 31 год он возглавил "Интер", став председателем правления телеканала. В то же время продюсировал масштабные проекты, которые впоследствии приобрели культовый статус, – новогодние мюзиклы "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Сорочинская ярмарка".

Культурный обозреватель Лена Чиченина в разговоре с журналистами 24 Канала констатировала, что эти работы имели большое влияние, несмотря на то, что в них снималось немало российских актеров. Однако факт неоспорим: украинское телевидение до сих пор не создало ничего подобного по уровню популярности и качества в контексте новогодних комедий.

Эти мюзиклы были очень классно сделаны, хоть и с большим количеством россиян. Они не были откровенно пропагандистскими, но именно такие проекты размывали границы между украинцами и россиянами. И они, безусловно, имели огромное влияние. Я до сих пор слышу в супермаркетах песни из этих мюзиклов.



Культурный обозреватель Лена Чиченина / Скриншот 24 Канала из интервью Лены для канала "Как не стать овощем"

Впоследствии Ряшин покидает "Интер", создает Star Media – компанию, которая производит фильмы, сериалы и телевизионные проекты в промышленных масштабах. Затем и вовсе переезжает в Москву, где остается жить даже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году.

Ряшин сам признавал в интервью, что ориентируется прежде всего на российский рынок, однако в медиасреде его продолжали считать "украинским продюсером". Работая по заказу Министерства культуры России, он создавал псевдоисторические сериалы об Иване Грозном и Лаврентии Берии. Параллельно продюсировал украинские проекты, например "Секс и ничего личного" с Сергеем Притулой в главной роли.

По словам Чичениной, в киноиндустрии Ряшина часто вспоминали как человека, который "сидел на двух стульях", но эти разговоры редко выходили за пределы профессионального круга. До 24 февраля 2022 года считалось вполне нормальным работать одновременно на Украину и Россию.

Я очень часто слышала от людей, которые с ним знакомы, что он в это "втянулся". Когда человек постепенно начинает делать неприемлемые вещи, они со временем становятся привычными. Сначала Ряшин просто работал на российский рынок, потом сотрудничал с российскими телеканалами, дальше – с российскими властями... И вот так, шаг за шагом, оказался в точке, где уже делал цикл "Великие вожди" о Феликсе Дзержинском и обо всех этих ужасных людях, которые строили тоталитарный Советский Союз; писал о них хвалебные материалы – и считал это абсолютно нормальным.

Был ли Star Media для Ряшина просто бизнесом или сознательным инструментом российской пропаганды – сказать трудно. Однако реальность говорила сама за себя: компания Влада Ряшина была киноимперией с офисами и в Украине, и в России. До полномасштабного вторжения и формального выхода из нее Ряшина и здесь, и там библиотека Star Media насчитывала около 500 фильмов и сериалов, что суммарно составляет около 15 тысяч часов контента.



Влад Ряшин, когда был президентом Star Media / Фото взято из российских СМИ

Чужой для всех: как стать предателем на две страны

Если сесть и смотреть непрерывно, без сна и отдыха, понадобится 1,7 года или 625 дней, чтобы пересмотреть все, произведенное Star Media. Если же сделать это работой и смотреть по 8 часов в день без выходных, уйдет 5 лет.

Влад Ряшин не единственный представитель шоу-бизнеса, который работал на две страны до начала полномасштабного вторжения. Было немало режиссеров, актеров, продюсеров, музыкантов, которые пытались получить выгоду с обоих рынков, несмотря на то, что еще в 2014 году началась российская агрессия против Украины.

Всем было известно, что снимать в Украине кино дешевле. Однако, чтобы на нем заработать, существовал миф: нужно снимать на русском языке. Интересами украинцев, которые хотели, чтобы отечественные продюсеры и режиссеры создавали контент прежде всего для них, откровенно пренебрегали. В то же время и в самой Москве не особо ценили киевские, запорожские и другие таланты.

Для нас это может звучать странно, но кремлевские пропагандисты возмущались тем, что украинские киноделы "захватывают" российский рынок. Различные ресурсы даже проводили "расследования", в которых с помощью схем и графиков показывали, какие именно украинские продюсеры работают с российскими телеканалами и как Россия пытается противостоять "сериальной зависимости" от Украины.

Россияне пишут о "сериальной зависимости" от Украины, в частности Ряшина / Скриншоты сделаны 24 Каналом

Ряшин был одним из любимцев российских патриотов и, очевидно, до сих пор им остается, поскольку так и не смог определиться, на чьей он стороне. Скажем, "Русская народная линия" возмущалась тем, как в документальной драме от Star Media о Петре Первом закадровый голос говорит: "С тех пор Московское царство навсегда останется для него символом дикости, хаоса и бессмысленной жестокости".

В фильме немало сюжетов о том, как добрые европейские деятели пытаются "помочь" Петру вырвать Россию из "дремучего и дикого состояния". Вот так зрителю внушается о "дикости, жестокости" русских и "доброте, просвещенности" европейцев,

– также утверждали представители "Русской народной линии".

В то же время шквал критики со стороны кремлевских прихвостней вызвал фильм Ряшина "Сердце Пармы", который вышел на экраны уже после большой войны, но снимался задолго до того. Издание "Детектор Медиа" писало осенью 2022 года, что у Скабеевой и депутатов Госдумы была настоящая истерика, поскольку в ленте варварская Московия в XV веке нападает и колонизирует Парму, которая теперь является Пермским краем.

На тот же период приходится новость о том, что Влад Ряшин наконец вышел из перечня членов Украинской киноакадемии. Медийным поводом для этого решения, опять же, стал фильм "Сердце Пармы". Трудно не согласиться: мягко говоря, странно, что член Украинской киноакадемии во время полномасштабной войны с Россией выпускает фильм за средства российского Минкультуры, который собирает неплохие кассовые сборы.

Влад Ряшин, несмотря на десятилетия работы на украинский и российский рынки, в конце концов стал чужим и там, и там. После начала полномасштабного вторжения балансировать между двумя странами стало невозможно, и он номинально вышел из Star Media.

На российском сайте Star Media больше нет ни одного упоминания о Ряшине. Похоже, формально он не имеет отношения к этому бизнесу в России – мы проверили это через российские базы данных и открытые источники. Аналогичная ситуация и в украинском офисе Star Media: Ряшин вышел из состава учредителей за несколько месяцев до вторжения. Позже компанию вообще переименовали в "Украинский продюсерский хаб", очевидно, чтобы избежать ассоциаций с предыдущим владельцем.

Действительно ли Влад Ряшин больше не имеет никакого влияния на Star Media? Формально – да. В документах его имя не фигурирует – ни в украинских, ни в российских реестрах. Однако нам удалось выяснить другое: известный продюсер продолжает зарабатывать на украинской и российской аудитории, российский офис Star Media может ему в этом способствовать.

Как именно? Об этом – в следующем блоке.

Где сейчас Ряшин и на чем он зарабатывает

Люди из киносообщества, с которыми мы общались, отмечают, что после начала полномасштабного вторжения Влад Ряшин вместе с женой-россиянкой поселился на Кипре. Там также живет его дочь Ольга, режиссер фильма "Я, Победа и Берлин" по книге Кузьмы Скрябина, вместе с мужем-россиянином.

В Telegram мы нашли подтверждение: жена Ряшина Екатерина подписана на многочисленные тематические паблики, в частности "Кипр: недвижимость", "Обменник Кипр", "Госуслуги: Кипр – РФ". Кроме того, сам Ряшин однажды обмолвился о том, как проводит свободное время, в публичном чате "Cyprus Man Chat". На вопрос о посещении футбольных матчей на Кипре он ответил, что дважды в неделю ездит в Лимасол – город на юге островного государства.

Telegram выявил, что супруги Ряшиных проживают на Кипре / Скриншоты 24 Канала

Собственно, с Кипра Влад Ряшин руководит своим бизнесом, который хоть уже и не производит тысячи тонн контента, но все еще, очевидно, приносит немалые прибыли. Речь идет о дистрибьюторской компании Primefilms LLC, о которой журналисты 24 Канала узнали совершенно случайно, осуществляя мониторинг сериалов на украинском и русском языках.

В целом это около 150 YouTube-каналов, в которых в описании можно найти такой текст с упоминанием компании Primefilms LLC:

Этот канал принадлежит Primefilms LLC и входит в лицензированную сеть YouTube-каналов с фильмами и сериалами. Подписывайтесь на канал и смотрите полные версии фильмов и сериалов!

В сведениях о каналах указана электронная почта: yt@primefilms.com.cy На сайте primefilms.com.cy мы нашли страницы компании в соцсетях, логотип и ее юридическое название – Primefilms Productions LTD. Проверив реестры Кипра, мы подтвердили существование этой компании.

Согласно документам, Primefilms Productions LTD была основана 22 марта 2022 года. Ее учредителями стали российские режиссеры Евгений Никишов и Валерий Федорович, а также кипрская компания Prime Angel Media LTD.



Кто основал компанию Primefilms Productions LTD / 24 Канал



За Prime Angel Media LTD стоит Влад Ряшин / 24 Канал

Это означает, что Ряшин в первые недели полномасштабного вторжения вместе с россиянами основал компанию, которая сегодня является дистрибьютором тонн видеоконтента на YouTube. Его видео смотрят и россияне, и украинцы на обоих языках, а также зрители из других стран.

К слову, Никишов и Федорович ранее занимали руководящие должности на телеканале ТНТ, который принадлежит государственному энергетическому гиганту "Газпром-Медиа". Под их руководством был создан ряд сериалов, транслировавшихся на кремлевских телеканалах. Впоследствии Никишов и Федорович выбыли из состава учредителей Primefilms Productions LTD, однако Ряшин, через другие фирмы, остался. Он и в дальнейшем зарабатывает деньги как на украинской, так и на российской аудитории.

Мы обратились за комментарием к Наталье Гнатюк – адвокату и основательнице юридической компании LAW NET, которая почти 30 лет занимается вопросами арт-права. По ее словам, дистрибьютор в сфере кино – это фактически распространитель. Это субъект, деятельность которого направлена на распространение кинофильмов или сериалов. Обычно производитель фильма, который имеет исключительное право на него, заключает соглашение с дистрибьютором. Тот, будто в аренду, получает права на показ контента и может зарабатывать на этом деньги.

По YouTube-каналам, которыми владеет Primefilms LLC, монетизация контента может осуществляться через рекламу, лицензирование, продажу прав или распространение на платформах по модели подписки или единовременной оплаты.

В случае YouTube, основным источником дохода является реклама. Также возможна монетизация через премиум-доступ или партнерские программы. Дистрибьютор, который имеет соответствующие права, может заключать сублицензионные соглашения и передавать права другим компаниям,

– добавляет Гнатюк.



Основательница юридической компании LAW NET Наталья Гнатюк / Фото предоставлено 24 Каналу

Что это все может означать?

Во-первых , Ряшин контролирует кипрскую компанию Primefilms LLC, но сделал все, чтобы скрыть это. Фирма зарегистрирована через другие кипрские компании, а среди ее учредителей изначально были российские режиссеры. Это классическая схема, используемая для маскировки реального бенефициара.

, Ряшин контролирует кипрскую компанию Primefilms LLC, но сделал все, чтобы скрыть это. Фирма зарегистрирована через другие кипрские компании, а среди ее учредителей изначально были российские режиссеры. Это классическая схема, используемая для маскировки реального бенефициара. Во-вторых, через эту компанию он продолжает зарабатывать. Primefilms LLC – это дистрибьюторская сеть с около 150 YouTube-каналами, транслирующими фильмы и сериалы. Монетизация может происходить за счет рекламы, продажи прав и сотрудничества с другими платформами.

И это не было бы темой для материала, если бы речь шла только о русскоязычных каналах, ориентированных на россиян, наподобие "Русской истории". Однако среди длинного списка YouTube-каналов мы нашли "Мелодрамы на украинском языке".

Этим каналом владеет Primefilms LLC – то есть Ряшин. И именно украинцы, а не россияне, смотрят эти сериалы. И на этом зарабатывает Влад Ряшин.

YouTube-киноимперия Влада Ряшина / Скриншоты 24 Канала

И главное, вся эта структура была создана после начала полномасштабного вторжения, поскольку Primefilms LLC основали в марте 2022 года.

Мы решили проверить, не связаны ли с этой киносхемой российский офис Star Media, который формально работает без участия Ряшина, и украинская компания "УП Хаб", где он, как мы уже упоминали, вышел из состава учредителей.

Дело в том, что на каналах, которые транслируют контент на русском языке, преобладают фильмы и сериалы именно от Star Media, хотя там есть и продукты других российских производителей.

В то же время на канале "Мелодрами Українською мовою" размещены русскоязычные фильмы и сериалы, дублированные на украинском языке. Аналогичный контент, который можно посмотреть на "Мелодрами Українською мовою", до сих пор показывают такие украинские телеканалы, как Star Family, Star Cinema и Bolt, которіые принадлежат компании "УП Хаб".

Чтобы разобраться, почему YouTube-каналы Ряшина транслируют тот же кинопродукт, который есть в распоряжении российского офиса Star Media, а также украинских телеканалов "УП Хаб", мы направили соответствующие запросы Владу Ряшину, российской компании Star Media и, собственно, компании "УП Хаб".

, хотя Telegram засветил, что известный продюсер прочитал сообщение от журналиста. А вот в украинской компании "УП Хаб" – предоставили ответ.

Прежде всего в "УП Хаб" отрицают любые связи с Primefilms LLC и Владом Ряшиным. Также там объяснили, что упомянутые украинские телевизионные каналы когда-то действительно "приобрели эти сериалы, которые уже много лет используют в своем эфире". Вероятно, компания Ряшина Primefilms LLC также приобрела права на соответствующий продукт из старой библиотеки компании Star Media, которая, по словам "УП Хаб", реализовывала свой продукт "по всему миру".

Детали этих сделок, к сожалению, остаются неизвестными. Однако не исключено, что к деятельности огромной сетки YouTube-каналов может быть причастен российский офис Star Media.



Ответ "УП Хаб" на запрос журналистов / 24 Канал

Вишенкой на торте в этой истории является то, что Ряшин официально не считает себя ни украинцем, ни россиянином. Документация одной из его кипрских фирм свидетельствует, что известный продюсер имеет кипрский паспорт. Также в графе "национальность" он указал – "киприот", а основным адресом – город Лимасол.

Но если от гражданства он дистанцировался, то от денег – нет. Как мы выяснили, его сериалы продолжают транслировать обеим аудиториям, и он получает прибыль, оставляя за собой роль международного бизнесмена, но никак не человека с принципами или гражданской позицией.



Ранее Ряшин указывал, что "украинец", но сменил гражданство на кипрское / 24 Канал

Финальные титры: киноимперия наконец-то падает

Империи падают. Влад Ряшин годами выстраивал свой бизнес, адаптируя его под различные рынки, но мы видим, как его киноимперия постепенно приходит в упадок. Вместе с ней уходит эпоха, когда можно было безнаказанно размывать культурные границы, зарабатывая и здесь, и там.

Ряшин и его дочь фактически отошли от создания нового контента, однако это не означает, что они окончательно потеряли влияние. Стоит внимательно следить за ситуацией, ведь в любой момент они могут попытаться вернуться.

Что касается YouTube-каналов Ряшина, то нужно понимать, что они активно дублируют контент, заливая те же сериалы на разные каналы под разными названиями. Это прямое нарушение политики YouTube относительно спама, а значит, на такие видео можно и нужно жаловаться.

В то же время культурный обозреватель Лена Чиченина отмечает: украинцам стоит быть осмотрительными, ведь на волне спроса на украиноязычный контент зрителям подсовывают старые российские сериалы в новой упаковке.

Меня очень беспокоят YouTube-каналы с российскими сериалами, потому что я вижу, как украинцы перенастроились – им важно смотреть на украинском. Это хорошо. Но их обманывают. Я захожу на каналы с патриотическими названиями – "лучшие мелодрамы на украинском", "украинские сериалы" – а там или русскоязычный контент, или старые сериалы с россиянами в главных ролях, но переозвученные. Люди пишут комментарии, благодарят за "патриотический сериал", и это очень больно читать.

Можно ли это остановить? Да. Но для этого нужно общественное давление и понимание, что "украинское" не всегда означает "свое".