Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог".

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Что известно о погибших в Кривом Роге

Стало известно, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля погибли Влад Стихиляс и Дарья Онина.

Известно, что мужчина работал персональным тренером в тренажерном зале "Аллигатор" на улице Алексея Резниченко. Также он увлекался рисованием.

Влад Стихиляс / Фото "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог"

Дарья Онина, которая должна была бы отпраздновать свое 23-летие через три недели, тоже стала жертвой этой ракетной атаки.

Дарья Онина / Фото "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог"

Напомним, что в результате российского удара по Кривому Рогу погибло 18 человек, среди которых 9 детей. Также сообщается, что 61 человек получил ранения, при этом самому младшему пострадавшему всего 3 месяца.