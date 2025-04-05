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Що відомо про загиблих в Кривому Розі

Стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня загинули Влад Стіхіляс та Дар’я Оніна.

Відомо, що чоловік працював персональним тренером у тренажерному залі "Алігатор" на вулиці Олексія Різниченка. Також він захоплювався малюванням.

Влад Стіхіляс / Фото "НА ЧАСІ: Кривий Ріг"

Дар’я Оніна, яка мала б відсвяткувати своє 23-річчя за три тижні, теж стала жертвою цієї ракетної атаки.

Дар’я Оніна / Фото "НА ЧАСІ: Кривий Ріг"

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Кривого Рогу загинуло 18 осіб, серед яких 9 дітей. Також повідомляється, що 61 людина отримала поранення, при цьому наймолодшому постраждалому всього 3 місяці.