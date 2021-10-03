Владельцу грузинской квартиры, где скрывался Саакашвили, предъявили обвинение

Владельцу квартиры, в которой задержали Михаила Саакашвили, предъявили обвинение. Говорится о сокрытии преступлений.

Предварительно, 1 октября, его арестовали вместе с Саакашвили. 3 октября прокуратура страны сообщила ему об обвинении.

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Владельцу квартиры, где задержали Саакашвили, предъявили обвинение

Прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой скрывался третий президент страны Михаил Саакашвили. Мужчине вменяется сокрытие преступлений,

– говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что мужчина знал о том, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии и 30 сентября предоставил ему свою квартиру.

Согласно статье, в которой предъявлено обвинение, ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Что известно о задержании Саакашвили и владельца квартиры