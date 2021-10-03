Владельцу грузинской квартиры, где скрывался Саакашвили, предъявили обвинение
3 октября 2021 , 19:21Читати новину українською
Источник:"Эхо Кавказа"
Владельцу квартиры, в которой задержали Михаила Саакашвили, предъявили обвинение. Говорится о сокрытии преступлений.
Предварительно, 1 октября, его арестовали вместе с Саакашвили. 3 октября прокуратура страны сообщила ему об обвинении.
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Владельцу квартиры, где задержали Саакашвили, предъявили обвинение
Прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры, в которой скрывался третий президент страны Михаил Саакашвили. Мужчине вменяется сокрытие преступлений,
– говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что мужчина знал о том, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии и 30 сентября предоставил ему свою квартиру.
Согласно статье, в которой предъявлено обвинение, ему грозит до 4 лет тюрьмы.
Что известно о задержании Саакашвили и владельца квартиры
- Михаила Саакашвили и владельца квартиры, в которой он скрывался задержали утром 1 октября.
- Известно, что квартира, в которой их задержали – в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.
- Политика заключили из-за открытых уголовных дел, по одному из которых суд заочно вынес решение о 6 годах заключения.
- Лидер страны Саломе Зурабишвили выступила с категорическим заявлением – мол, она никогда не помилует политика.
- 3 октября на брифинге президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне дела политика в Грузии, взамен будет добиваться возвращения Саакашвили, который является ее гражданином. К этому присоединятся все необходимые институты.