Тебя, по сути, выгнали, – владельцы бренда косметики из Бучи о выезде за границу

Россияне разрушили успешный бизнес двух украинок в Буче: ворвались в магазин бренда "Весна", уничтожили лаборатории и фактически выгнали из родного дома.

Соучредители косметического бренда "Весна" Инна Скаржинская и Виктория Маслова рассказали 24 канала в пределах проекта СВОИ о том, как пришлось уезжать из Киевщины из-за вторжения россиян.

Полный текст интервью "Многих наших клиентов просто не стало": история владельцев бренда "Весна" об эвакуации из Бучи

Женщины подчеркнули, что выезжали с четким пониманием, что вернутся. В планах было "только переждать, когда все будет более или менее понятно".

Беженство – это не туристическая поездка. Мы не видели красоты вокруг. Вообще мы были в каком-то как бы темном состоянии. Когда ты постоянно проверяешь новости, думаешь, когда сможешь вернуться домой. Из-за того, что ты не сам уехал, тебя, по сути, выгнали,

– рассказала Виктория Маслова.

Оккупанты уничтожили лабораторию и лавку

Еще в первые дни оккупации попросили терроборону сломать их экокрамничку, чтобы раздать продукты оставшимся в Буче. Потому что все крупные супермаркеты уже были разграблены и такие маленькие магазинчики стали настоящим спасением для людей, сидевших в подвалах.

А на следующий день уже пришли россияне, начали грабить технику, стеллажи, но продуктов там уже не было.

Они также ворвались на производство, ограбили и разрушили лабораторию. То, что не смогли вынести, к примеру, мебель или тяжелое оборудование, они просто уничтожили,

– рассказали девушки.

Что после себя оставили оккупанты в лаборатории / Фото предоставлены 24 канала

Женщины также рассказали, что основную часть товара и инвентаря оккупанты разграбили, и весь косметический состав был похищен, даже похищали такие вещи, как стульчики. "То есть то, что для нас не очень важно".

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