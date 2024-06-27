Уже в Дии: владельцы разрушенного жилья смогут подать заявление в международный Реестр убытков
Источник:Михаил Федоров
Отныне владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий смогут подать заявление в международный Реестр убытков. Сделать это можно будет просто через Дію.
Заявления, поданные в международный Реестр убытков, станут основаниями для будущих репараций, которые государство-агрессор должно заплатить за все разрушения.
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Новые возможности в Дії
В Дії появился сервис, с помощью которого украинцы подают заявления в международный Реестр убытков о повреждении и уничтожении жилья из-за российской агрессии.
Стоит отметить, что воспользоваться сервисом смогут все украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено, в частности те, у кого:
- право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;
- нет акта о поврежденном имуществе от местной власти и не подавались на программу єВідновлення;
- дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.
Сейчас в Минцифры запустили бета-тестирование услуги, присоединиться к которому можно по ссылке.
В пресс-службе отметили, что к тестированию сервиса можно присоединиться:
- совершеннолетним гражданам Украины;
- тем, кто имеет налоговый номер.