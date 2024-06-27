Уже в Дии: владельцы разрушенного жилья смогут подать заявление в международный Реестр убытков

Отныне владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий смогут подать заявление в международный Реестр убытков. Сделать это можно будет просто через Дію.

Заявления, поданные в международный Реестр убытков, станут основаниями для будущих репараций, которые государство-агрессор должно заплатить за все разрушения.

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Новые возможности в Дії

В Дії появился сервис, с помощью которого украинцы подают заявления в международный Реестр убытков о повреждении и уничтожении жилья из-за российской агрессии.

Стоит отметить, что воспользоваться сервисом смогут все украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено, в частности те, у кого:

право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав;

нет акта о поврежденном имуществе от местной власти и не подавались на программу єВідновлення;

дом на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Сейчас в Минцифры запустили бета-тестирование услуги, присоединиться к которому можно по ссылке.

В пресс-службе отметили, что к тестированию сервиса можно присоединиться:

совершеннолетним гражданам Украины;

тем, кто имеет налоговый номер.

2 апреля 2024 года в Гааге объявили об официальном запуске Международного реестра убытков, причиненных украинцам войной, которую развязала Россия.