Владельцы авто на еврономерах разблокировали все дороги, однако анонсировали новую акцию

Общественная организация "АвтоЕвроСила" объявила о прекращении первого этапа борьбы и переходе к подготовке к следующей акции "Требуем вето от президента!".

Об этом активисты сообщили в Facebook.

После "провального" голосования в ВР акция в предыдущем формате больше не актуальна, так община "АвтоЕвроСилы" приняла решение прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции "Требуем вето президента!,

– сообщили активисты.

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В организации утверждают, что все дороги в рамках всеукраинской акции "За доступную растаможку – вон возраст по акцизу!" были освобождены для передвижения, а участники акции действовали в рамках закона, только временно ограничивая движение транспорта.

"АвтоЕвроСила" называет информационной провокацией заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о силовом разблокировании дорог.

Почему протестовали владельцы авто на еврономерах? 8 ноября Верховная Рада одобрила закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

Что предусматривает закон об автомобилях с иностранной регистрацией: смотрите видео