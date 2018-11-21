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      Владельцы авто на еврономерах разблокировали все дороги, однако анонсировали новую акцию

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      "Евробляхеры" разблокировали все дороги в Украине
      "Евробляхеры" разблокировали все дороги в Украине / Auto.ria.com

      Общественная организация "АвтоЕвроСила" объявила о прекращении первого этапа борьбы и переходе к подготовке к следующей акции "Требуем вето от президента!".

      Об этом активисты сообщили в Facebook.

      После "провального" голосования в ВР акция в предыдущем формате больше не актуальна, так община "АвтоЕвроСилы" приняла решение прекратить первый этап борьбы и перейти к подготовке к следующей акции "Требуем вето президента!,
      – сообщили активисты.

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      В организации утверждают, что все дороги в рамках всеукраинской акции "За доступную растаможку – вон возраст по акцизу!" были освобождены для передвижения, а участники акции действовали в рамках закона, только временно ограничивая движение транспорта.

      "АвтоЕвроСила" называет информационной провокацией заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о силовом разблокировании дорог.

      Почему протестовали владельцы авто на еврономерах? 8 ноября Верховная Рада одобрила закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.

      Что предусматривает закон об автомобилях с иностранной регистрацией: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Транспорт Арсен Аваков Законодательство протесты Авто Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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