Власники авто на єврономерах розблокували всі дороги, проте анонсували нову акцію
Громадська організація "АвтоЄвроСила" оголосила про припинення першого етапу боротьби та перехід до підготовки до наступної акції "Вимагаємо вето від президента!".
Про це активісти сповістили у Facebook.
Після "провального" голосування у ВР акція в попередньому форматі більше не актуальна, тому громада "АвтоЄвроСили" прийняла рішення припинити перший етап боротьби та перейти до підготовки до наступної акції "Вимагаємо вето президента!,
– повідомили активісти.
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В організації стверджують, що всі дороги в межах всеукраїнської акції "За доступне розмитнення – геть вік з акцизу!" були звільнені для пересування, а учасники акції діяли в межах закону, тільки тимчасово обмежуючи рух транспорту.
"АвтоЄвроСила" називає інформаційною провокацією заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про силове розблокування доріг.
Чому протестували власники авто на єврономерах? 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.
Що передбачає закон про автомобілі з іноземною реєстрацією: дивіться відео