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      Біля Рівного "євробляхери" побили поліцейських: є затримані

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      Власники авто на єврономерах побили поліцейських біля Рівного
      Власники авто на єврономерах побили поліцейських біля Рівного / Ілюстративне фото

      У вівторок ввечері, 20 листопада, поблизу Рівного на трасі Київ - Чоп під час акції протесту власників авто на єврономерах між протестувальниками та поліцейськими спалахнув конфлікт. У сутичці постраждали 2 поліцейських.

      Про це розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало, повідомляє "Українська правда".

      Під час регулювання патрульним поліцейським дорожнього руху учасники акції відмовилися виконувати його вимоги і один із протестувальників застосував до правоохоронця фізичну силу: зірвав з нього радіостанцію і жетони. До сутички долучились інші мітингувальники.

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      Поліцейські затримали трьох учасників сутички та доставили їх до Рівненського районного відділення для встановлення їх даних. Після надання пояснень їх відпустили,
      – зазначив Тракало.

      Він додав, що командир та заступник командира батальйону патрульної поліції отримали забої. Правоохоронців оглянули медики та надали їм необхідну допомогу.

      "За фактом насильства щодо працівника правоохороного органу слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Крім того, у поліції проводять службове розслідування щодо правомірності дій працівників поліції щодо мітингувальників", – додав речник Нацполіції.

      Він також сповістив, що станом на 20:30 рух автодорогою Київ - Чоп у Рівненському районі було розблоковано.

      Кількість учасників акції власників авто на єврономерах у різних регіонах України станом на 21:30 налічує трохи більше тисячі осіб.

      Чому протестують власники авто на єврономерах? Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагають скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      Що передбачає закон про автомобілі на іноземних номерах: дивіться відео

      проетсти власників авто на єврономерах: хроніка подій
      Теги: Новини України Рівне Поліція Авто на єврономерах протести Авто Транспорт Сутички
      Джерело: 24 Канал
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