Возле Ровно "евробляхеры" избили полицейских: есть задержанные

Во вторник вечером, 20 ноября, около Ровно на трассе Киев – Чоп во время акции протеста автовладельцев на еврономерах между протестующими и полицейскими вспыхнул конфликт. В схватке пострадали 2 полицейских.

Об этом рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, сообщает "Украинская правда".

Во время регулирования патрульным полицейским дорожного движения участники акции отказались выполнять его требования и один из протестующих применил к стражу порядка физическую силу: сорвал с него радиостанцию ​​и жетоны. К схватке присоединились другие митингующие.

Читайте также: На Львовщине акция протеста "евробляхеров" прошла с конфликтами и угрозами

Полицейские задержали трех участников схватки и доставили их в Ровенское районное отделение для установления их данных. После дачи объяснений их отпустили,

– отметил Тракало.

Он добавил, что командир и заместитель командира батальона патрульной полиции получили ушибы. Правоохранителей осмотрели медики и оказали им необходимую помощь.

"По факту насилия в отношении работника правоохранительных органа следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Кроме того, в полиции проводят служебное расследование относительно правомерности действий работников полиции в отношении митингующих", – добавил представитель Нацполиции.

Он также сообщил, что по состоянию на 20:30 движение по автодороге Киев – Чоп в Ровенском районе было разблокировано.

Количество участников акции владельцев авто на еврономерах в разных регионах Украины по состоянию на 21:30 насчитывает чуть более тысячи человек.

Почему протестуют владельцы авто на еврономерах?

Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требуют отменить норму о "возрасте" автомобиля, который завозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

Что предусматривает закон об автомобилях на иностранных номерах: смотрите видео