Владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein закроет магазины в России

Американская корпорация PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и другие, приняла решение временно закрыть свои магазины в России и Белоруссии. Также это касается и коммерческих сделок.

Все магазины на территории Беларуси и России закроют двери для клиентов уже 7 марта. С 28 февраля PVH уже приостановила работу своих онлайн-магазинов в России.

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Корпорация продолжит выплачивать зарплаты работникам

При этом компания будет оказывать обещание оказать поддержку 550 сотрудникам на территории России. Все они будут продолжать получать зарплату.

Какие ритейлеры уже отказались от работы в России: