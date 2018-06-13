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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Владелец миллионной премии за победу над "Газпромом" сделал громкое заявление насчет декларации

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Юрий Витренко
Юрий Витренко / Александр Чекменев

Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что, несмотря на миллионные премии, которые он получил вместе с другими работниками компании, декларирование для них – это нечестная и неправильная практика.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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"Если посмотреть на те цифры, которые назывались в газетах, они "не пляшут". Те цифры, которые мы должны открыто называть, были названы. Это общая сумма в 20 миллионов долларов. Для нас очень важен принцип, чтобы к нам относились, как к компании. Это то же самое, как электронные декларации применяют к общественным активистам. Обязанность публичного декларирования всех своих доходов, доходов и расходов должна распространяться только на государственных чиновников, на тех, которые имеют государственные полномочия", – отметил Витренко.

По его словам, работники компании, особенно 40 человек, не должны этого делать, ведь это неправильная практика: "Это нечестно по отношению к людям, если мы требуем, чтобы каждый отчитывался открыто на всю Украину, сколько получает сейчас зарплату". На это журналист-расследователь Дмитрий Гнап отметил, что эти 40 человек работают в государственной компании, получают деньги, которые, в принципе, могли быть перечислены в бюджет, то есть деньги налогоплательщиков.

По закону Украины у нас запрещена дискриминация компании по форме собственности. То есть не важно, государственная это компания или частная компания, должны быть применены одни и те же правила и принципы,
– ответил журналисту Витренко.

Напомним, Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заверил, что их компания заработала много денег для Украины, в частности они выиграли 4,6 миллиарда долларов в транзитном деле.

Теги: Новости Украины Деньги Газпром Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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