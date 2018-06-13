Владелец миллионной премии за победу над "Газпромом" сделал громкое заявление насчет декларации
Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что, несмотря на миллионные премии, которые он получил вместе с другими работниками компании, декларирование для них – это нечестная и неправильная практика.
Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.
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"Если посмотреть на те цифры, которые назывались в газетах, они "не пляшут". Те цифры, которые мы должны открыто называть, были названы. Это общая сумма в 20 миллионов долларов. Для нас очень важен принцип, чтобы к нам относились, как к компании. Это то же самое, как электронные декларации применяют к общественным активистам. Обязанность публичного декларирования всех своих доходов, доходов и расходов должна распространяться только на государственных чиновников, на тех, которые имеют государственные полномочия", – отметил Витренко.
По его словам, работники компании, особенно 40 человек, не должны этого делать, ведь это неправильная практика: "Это нечестно по отношению к людям, если мы требуем, чтобы каждый отчитывался открыто на всю Украину, сколько получает сейчас зарплату". На это журналист-расследователь Дмитрий Гнап отметил, что эти 40 человек работают в государственной компании, получают деньги, которые, в принципе, могли быть перечислены в бюджет, то есть деньги налогоплательщиков.
По закону Украины у нас запрещена дискриминация компании по форме собственности. То есть не важно, государственная это компания или частная компания, должны быть применены одни и те же правила и принципы,
– ответил журналисту Витренко.
Напомним, Директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заверил, что их компания заработала много денег для Украины, в частности они выиграли 4,6 миллиарда долларов в транзитном деле.