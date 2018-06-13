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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Власник мільйонної премії за перемогу над "Газпромом" зробив гучну заяву щодо декларування

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Юрій Вітренко
Юрій Вітренко / Олександр Чекменьов

Директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що, не зважаючи, на мільйонні премії, які він отримав разом з іншими працівниками компанії, декларування для них – це нечесна та неправильна практика.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу. 

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"Якщо подивитися на ті цифри, які називалися в газетах, вони "не пляшуть". Ті цифри, які ми маємо відкрито називати, були названі. Це загальна сума в 20 мільйонів доларів. Для нас дуже важливий принцип, щоб до нас відносилися, як до компанії. Це те ж саме, як електронні декларації застосовують до громадських активістів. Обов'язок щодо публічного декларування всіх своїх статків, доходів і видатків мають розповсюджуватися тільки на державних чиновників, на тих, які мають державні повноваження", – зазначив Вітренко.

За його словами, працівники компанії, зокрема, 40 людей, які отримали премії, не мають цього робити, адже це неправильна практика: "Це нечесно по відношенню до людей, коли ми вимагаємо, щоб кожен звітував відкрито на всю Україну, скільки отримує зараз зарплатню". На це журналіст-розслідувач Дмитро Гнап зазначив, що ці 40 людей працюють в державнй компанії, отримують гроші, які, в принципі, могли бути перераховані в бюджет, тобто гроші платників податків.

За законом України в нас заборонена дискримінація компанії за формою власності. Тобто не важливо, державна це компанія, або компанія приватна, мають бути застосовані одні й ті самі правила та принципи,
– відповів журналісту Вітренко.

Нагадаємо, Директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко запевнив, що їхня компанія заробила багато грошей для України, зокрема вони виграли 4,6 мільярда доларів у транзитній справі.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?"

 

Теги: Новини України Нафтогаз Газпром Гроші
Джерело: 24 Канал
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