О таких амбициозных планах говорится в ее уточненной электронной декларации, появившейся в Едином государственном реестре.

Интересно ОП хочет сменить трех министров, но до сих пор не нашел им замены, – СМИ

Кадровые изменения в Кабмине

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура не отверг возможность кадровых ротаций в правительстве. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что "Слуга народа" будет опираться на мнение президента Владимира Зеленского относительно тех или иных министров.

В то же время наиболее вероятными кандидатами на увольнение являются трое министров:

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная;

Вицепремьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский;

Руководитель Министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

Что известно о Елене Липовской-Эргюль

Вероятная кандидатка на должность владеет торговой маркой "Экспресс маникюр". Ее муж – гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан – работает в турецкой компании Tantur Tourism Co. Предварительно, он был совладельцем туристической компании "Карья тур", признанной банкротом в 2010 году.

Что задекларировала кандидат на должность

Согласно декларации, в 2020 году она получила прибыль в размере 20,4 тысячи гривен на основном месте работы – зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Липовская-Эргюль владеет:

земельным участком площадью 1 000 квадратных метров в селе Ревное Бориспольского района;

квартирой в Киеве площадью 71,5 квадратных метра (совместная собственность с мужем, дочкой и отцом);

квартирой в Турции площадью 189,4 квадратных метра (совместная собственность с мужем и дочкой).

Кроме этого, Липовская-Эргюль задекларировала:

3 сумки Chanel общей стоимостью более 700 тысяч гривен;

одежду этой марки и бренда Fendi примерно на 2 миллиона гривен;

ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тысяч гривен.

В ее собственности находится автомобиль Range Rover Sport 2016 года выпуска.