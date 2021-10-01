Про такі амбітні плани мовиться в її уточненій електронній декларації, що з'явилася в Єдиному державному реєстрі.

Цікаво ОП хоче змінити трьох міністрів, але досі не знайшов їм заміни, – ЗМІ

Кадрові зміни у Кабміні

Раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура не відкинув можливість кадрових ротацій в уряді. За його словами, це може статися вже найближчим часом. Водночас він наголосив, що "Слуга народу" спиратиметься на думку президента Володимира Зеленського щодо тих чи тих міністрів.

Водночас найбільш ймовірними кандидатами на звільнення є троє міністрів:

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна;

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;

Керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський.

Що відомо про Олену Липівську-Ергюль

Ймовірна кандидатка на посаду володіє торговельною маркою "Експрес манікюр". Її чоловік – громадянин Туреччини Ергюль Сюлейман Оузхан – працює у турецькій компанії Tantur Tourism Co. Попередньо, він був співвласником туристичної компанії "Карья тур", визнаної банкрутом у 2010 році.

Що задекларувала кандидатка на посаду

Згідно з декларацією, у 2020 році вона отримала прибуток у розмірі 20,4 тисячі гривень на основному місці роботи – зареєстрованій у Туреччині компанії Sahne Vizyon Casting Turism.

Липівська-Ергюль володіє:

земельною ділянкою площею 1000 квадратних метрів у селі Ревне Бориспільського району,

квартирою у Києві площею 71,5 квадратних метра (спільна власність з чоловіком, донькою і батьком)

квартирою у Туреччині площею 189,4 квадратних метра (спільна власність з чоловіком та донькою).

Крім цього, Липівська-Ергюль задекларувала:

3 сумки Chanel загальною вартістю понад 700 тисяч гривень;

одяг цієї марки та бренду Fendi приблизно на 2 мільйони гривень;

ювелірні прикраси Cartier та Van Cleef & Arpels на суму близько 800 тисяч гривень.

В її власності перебуває автомобіль Range Rover Sport 2016 року випуску.