"Володичка, не хотел бы повторить?": ведущий 24 канала обратился к Путину

Ведущий 24 канала обратился к Владимиру Путину на 66-й день полномасштабной войны в Украине. Именно 30 апреля покончил с жизнью Адольф Гитлер.

Артем Овдиенко отметил, что россияне часто "угрожают" тем, что они "могут повторить". Поэтому в прямом эфире 24 канала журналист предложил Путину повторить за Гитлером.

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"Россияне, вы же обещаете, что может повторить? Теперь у меня обращение непосредственно к Володичке. Сегодня же 30 апреля? Не хотел бы ты повторить по примеру Гитлера и покончить с собой?" – пошутил ведущий.

Овдиенко также напомнил, что существует несколько возможных версий смерти Гитлера. Предполагают, что он либо принял яд, либо застрелился вместе со своей любовницей.

Володичка, нам оба эти варианта подходят. Пожалуйста, либо застрелись, либо прими яд. Мы бы хотели праздновать смерть Гилтера и смерть Путина в один день. Можешь повторить?

– подчеркнул ведущий 24 канала.

Напомним, что ранее Артем Овдиенко уже обращался к главе Кремля. Он подчеркнул, что хотя Путин годами готовился к войне с Украиной, реальное положение дел показало, как ничтожна армия оккупантов.

Ведущий 24 канала обратился к Путину: смотрите видео