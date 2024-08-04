Умер одесский пожарный, который пострадал во время тушения дома

В Одессе скончался пожарный. Ранее он пострадал во время того, как выполнял свою работу и тушил возгорание дома.

В ночь на 4 августа умер одесский спасатель Владимир Александрюк. Ему было 47 лет.

Смотрите также В центре Одессы машина пожарных перевернулась после столкновения с грузовиком

Спасти его не удалось

Он был старшим помощником начальника дежурной смены ОКЦ. Он пострадал во время тушения пожара в центре Одессы.

Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что вся спасательная семья скорбит по поводу смерти собрата-пожарного. Также там выразили соболезнования родным и близким умершего.

присоединяется к соболезнованиям.

Ранее стало известно, что днем, 20 июля, в Одесской области 10-летний мальчик получил термические ожоги и, к сожалению, умер. Ребенок, играя в гараже, поджег сено.

Трагедия произошла в селе Мирнополье, Болградского района. Известно, что ребенок умер на месте еще до приезда скорой.