Вночі проти 4 серпня помер одеський рятувальник Володимир Александрюк. Йому було 47 років.

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Врятувати його не вдалося

Він був старшим помічником начальника чергової зміни ОКЦ. Він постраждав під час гасіння пожежі в центрі Одеси.

Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося, – мовиться в повідомленні.

У ДСНС наголосили, що вся рятувальна родина сумує з приводу смерті побратима-вогнеборця. Також там висловили співчуття рідним та близьким померлого.

24 Канал приєднується до співчуттів.

Раніше стало відомо, що вдень, 20 липня, на Одещині 10-річний хлопчик зазнав термічних опіків і, на жаль, помер. Дитина, граючись у гаражі, підпалила сіно.

Трагедія сталася у селі Мирнопілля, Болградського району. Відомо, що дитина померла на місці ще до приїзду швидкої.