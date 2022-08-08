Чтобы дорогие вещи не валялись на складах: Владимир Андреев дал советы начинающим волонтерам

Украинское волонтерское движение ежедневно работает на то, чтобы помогать нашим защитникам оборонять родную землю и ликвидировать оккупантов.

Сейчас волонтерами становятся немало людей, и, как в любом деле, в начале своего пути они могут совершать ошибки. Об этом 24 каналу рассказал львовский волонтер Владимир Андреев.

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Как Владимир начал волонтерить

История волонтерства Владимира Андреева началась в первые дни полномасштабного вторжения – примерно 27 февраля. Тогда он опубликовал первое сообщение на фейсбуке о том, что собирает на рации и бронежилеты для наших защитников. Он признается, что тогда еще совсем не разбирался в этой теме, не знал, что и как покупать.

Я думал, что куплю 2-3 рации и, может, бронежилет. Прошли сутки, а у меня на карточке было уже 600 тысяч гривен. Я не знал, как это произошло, откуда эти деньги взялись,

– вспомнил волонтер.

После этого сбора Владимир заказал первые 40 раций. Постепенно он решил перейти с бронежилетов на различные устройства – прицелы, оптику, бинокли, тепловизоры, дальномеры.

Как избежать ошибок начинающим волонтерам

По словам Владимира, в первые месяцы своей работы абсолютное большинство всех волонтеров, работающих самостоятельно, совершают много ошибок в покупке того или иного. Часто они хотят приобрести многое сразу, и не понимают, что следует обращать больше внимания на характеристики и качество, а не на количество.

"На пятый месяц ты осознаешь, что лучше купить что-то одно, но качественное и крутое, которое будет служить и делать свою работу правильно, чем купить много ненужного, что будет валяться у ребят на складах", – пояснил он.

Сейчас на складах во многих воинских частях просто лежат, например, тепловизоры на 450 метров дальности в больших объемах. Владимир шутит, что после победы Украины в войне каждая из этих частей сможет открыть собственный охотничий магазин.

Владимир Андреев рассказал о волонтерстве и нуждах военных: смотрите видео



Следовательно, он призывает всех волонтеров обращать внимание на качество того, что они покупают, а также узнавать, есть ли в части, подразделении или батальоне, которые просят о помощи, человек, умеющий пользоваться тем или иным прибором.

К примеру, Владимир рассказал, что иногда военные просят дроны FPV, которые могут разгоняться до 140 километров в час и используются в профессиональных соревнованиях. Однако есть десятки случаев, когда такие дроны поднимали в небо люди, не умеющие этого делать, и дорогие беспилотники просто путались в электропроводах, в ветвях деревьев или разбивались о стены.

Не отдавайте Starlink просто так

То же можно сказать и о станциях спутникового интернета Starlink, поставкой которых в частности занимается Владимир Андреев. Для того чтобы они работали с пользой для военных, их нужно не просто включить в розетку, а правильно настроить, иначе станцию будет очень просто вычислить. Поэтому нужно обязательно спрашивать, есть ли в части связист, который сможет правильно это сделать.

Не отдавайте Starlink просто так. Контролируйте эти вещи, потому что это не просто девайсы. Это мощная штука, которая помогает держать связь, и ее нужно хорошо настроить,

– подчеркнул волонтер.

К слову, Владимир снабдил украинских защитников 123 станциями Starlink, которые уже работают на нашу победу. Военные используют их для связи там, где её нет, в частности, в прифронтовой и фронтовой зонах, где это особенно важно. На этом волонтер не останавливается и планирует закупить еще одну сотню станций.

Последние новости от украинских волонтеров

Юные украинские футболисты организовали благотворительный матч, чтобы собрать средства на нужды Вооруженных сил Украины. В перерыве между таймами провели аукционы, на которых разыграли футболки сборной Украины и другие вещи. Таким образом, дети собрали 5 тысяч гривен и передали их на покупку авто для военных.

Киевлянин Евгений Целик пешком прошел путь из Киева в Запорожье, преодолев более 500 километров за 3 недели. Все это ради того, чтобы собрать миллион гривен в помощь украинским защитникам.

Украинцы могут присоединиться к помощи военным, а вместе с тем приобрести трофейный обломок сбитого российского вертолета Mi-28H. Все вырученные средства перечислят одной из строевых частей ВСУ.

Между тем, один из крупнейших украинских фондов помощи военным "Вернись живым" планирует открытие представительства в США. Там говорят, что это нужно для более эффективного использования американских средств на компетентную помощь ВСУ.