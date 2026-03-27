"Скрутили и забросили в бусик": бывший политзаключенный Балух рассказал о его задержании ТЦК

Сообщалось, что 19 марта военные ТЦК задержали и избили мужчину. Им оказался бывший политический заключенный из Крыма Владимир Балух. Он рассказал о жестоком обращении и содержании в помещении ТЦК почти сутки.

Такое заявление прозвучало на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины 27 марта, передает Суспільне.

Что Балух рассказал об инциденте с ТЦК?

19 марта Владимир Балух пришел в Печерский райотдел. Позже на выходе правоохранители сообщили, что он в розыске, и предложили проехать в ТЦК.

По его словам, он отказался из-за запланированного судебного заседания по делу Червинского, после чего его якобы силой задержали и доставили в Шевченковское отделение ТЦК.

Меня просто скрутили и забросили в бусик,

– сказал бывший политзаключенный.

Он добавил, что на мужчинах, которые его задерживали, не было опознавательных знаков.

А уже в отделении ТЦК, как утверждает Балух, к нему применили силу, в частности одели наручники, изъяли телефоны и удерживали в помещении, похожем на камеру. В общем мужчина провел в ТЦК 21 час.

"Избиение произошло в 21:00. Я просил, чтобы дали телефон. Там висит информация, что в 21:00 можно пользоваться телефоном. Мне с хамством и на русском отвечали, после третьего раза я его послал", – рассказал Балух.

Он также заявил, что имеет пожизненное удостоверение инвалидности второй группы, однако отсрочку от мобилизации не оформлял. Адвокаты мужчины подали заявления в полицию о его незаконном задержании в ТЦК.

Справочно! Балух – крымчанин, известен проукраинской позицией: после установки флага Украины на своем доме его задержали российские силовики, а в 2016 году осудили в Крыму. В 2019-м он вернулся в Украину в рамках обмена пленными.

Как реагировали в ТЦК и в полиции?

В Киевском ТЦК ранее подтвердили факт доставки мужчины в участок и направление на ВВК, но отрицали любое насилие или нарушение.

Там объяснили, что в реестрах не было данных о его плену или отсрочке, поэтому он подлежал мобилизации. По их версии, Балух сам затягивал прохождение комиссии, а впоследствии процесс остановили.

Инцидент проверяет полиция Киева. Так, у Балуха уже взяли показания, а следователи выясняют обстоятельства, в частности информацию о возможном избиении.

