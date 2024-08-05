Исследователь Антарктиды, журналист и писатель: умер Владимир Бочкарев

К сожалению, 4 августа остановилось сердце исследователя Антарктиды Владимира Бочкарева. Он также был журналистом и писателем.

Владимир Бочкарев много лет был пресс-секретарем и руководителем редакционно-издательского отдела Национального антарктического научного центра. Также он был основателем и главным редактором журнала "Экспедиция ХХІ".

Смотрите также Защищая государство, на фронте погиб депутат Черновицкого городского совета Дмитрий Сирман

Бочкарев прожил долгую и светлую жизнь

Его вспоминают как человека энциклопедических знаний с тонким чувством юмора. Он был участником антарктических экспедиций, носителем живой памяти об истории полярных исследований. Мужчина распространял эти знания и развивал интерес к Антарктике у взрослых и у молодежи. Владимир Бочкарев был членом Союза журналистов Украины, награжден его золотой медалью "За особые заслуги".

Он ушел из жизни на 85-м году жизни, но до последних дней он оставался активным и продолжал работать.

Наследие Владимира Бочкарева остается в статьях и в книге "Соло для Антарктиды... с оркестром". Там он изложил увлекательный сюжет о пятой украинской экспедиции в Антарктику на судне "Горизонт" (2000).

Казалось бы, война девальвирует потери, а смерть становится обыденностью. И все же, когда тратим близких, друзей и коллег боль потери не ослабевает. Даже тогда, когда человек прожил долгую и плодотворную жизнь,

– написали в антарктическом научном центре.

Коллектив Национального антарктического научного центра выражает глубокие соболезнования близким и друзьям Владимира Ивановича.

присоединяется к соболезнованиям.