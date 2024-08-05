Володимир Бочкарьов багато років був прессекретарем і керівником редакційно-видавничого відділу Національного антарктичного наукового центру. Також він був засновником і головним редактором журналу "Експедиція ХХІ".

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Бочкарьов прожив довге і світле життя

Його згадують як людину енциклопедичних знань з тонким почуттям гумору. Він був учасником антарктичних експедицій, носієм живої пам’яті про історію полярних досліджень. Чоловік поширював ці знання і розвивав зацікавлення Антарктикою в дорослих і в молоді. Володимир Бочкарьов був членом Спілки журналістів України, нагороджений її золотою медаллю "За особливі заслуги".

Він пішов із життя на 85-му році життя, але до останніх днів він залишався активним і продовжував працювати.

Спадок Володимира Бочкарьова залишається у статтях і в книзі "Соло для Антарктиди… з оркестром". Там він виклав захопливий сюжет про п'яту українську експедицію в Антарктику на судні "Горизонт" (2000).

Здавалося б, війна девальвує втрати, а смерть стає буденністю. І все ж, коли витрачаємо близьких, друзів і колег біль втрати не слабшає. Навіть тоді, коли людина прожила довге і плідне життя,

– написали в антарктичному науковому центрі.

Колектив Національного антарктичного наукового центру висловлює глибоке співчуття близьким і друзям Володимира Івановича.

24 Канал приєднується до співчуттів.