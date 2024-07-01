С первого дня полномасштабного вторжения он служил, несмотря на проблемы со здоровьем. После окружения его части и окончания боеприпасов, Владимир попал в плен, где были нечеловеческие условия и жестокое обращение.

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Как россияне обращаются с украинцами в плену

Владимир начал свою военную службу в 2018 году. В гражданской жизни он увлекался программированием и планировал продолжить обучение после срочной службы.

Однако, услышав взрывы в первые минуты полномасштабного вторжения России, он немедленно отправился в воинскую часть, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья.

Дорога к воинской части была парализована гражданскими автомобилями, которые пытались выехать из Киева. Прибыв на место, Владимир и его собратья готовились к бою, но через несколько дней оказались в окружении. После окончания боеприпасов личный состав попал в плен.

Всем пленным россияне надели наручники, которые максимально туго закрыли, из-за этого у порабощенных украинских защитников кровоточили руки. В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что Владимира удерживали в разных тюрьмах, где он столкнулся с жестокой "приемкой" и должен был выживать в нечеловеческих условиях.

В одном из СИЗО нас кормили шелухой от картофеля, сырой рыбой, тем что готовили для собак,

– рассказал украинский защитник.

Он также добавил, что общение на украинском раздражало конвоиров, из-за чего они били пленников, обвиняя их в потере "русской души". Охранники пытались посеять раздор между военнопленными, устраивая спарринги и конфликты из-за еды.

По словам Владимира, поддерживать моральный дух помогали рассказы о родных и мечты.

"С одним из собратьев мы потихоньку общались на английском языке, чтобы не терять навыки", – вспоминает он.

Перед обменом пленных заставили переодеться и подписать "документы об отсутствии претензий к России". Хотя украинские защитники до последнего сомневались из-за практики россиян инсценировки обменов.

Впрочем, 31 мая Владимира и еще 74 украинцев удалось вернуть домой.

Напомним, что недавно состоялся 53 обмен пленными. Из российского плена удалось вернуть 100 украинцев.