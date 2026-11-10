Поместье с бассейном и спортзалом за 400 тысяч долларов: где живет фигурант дела "Карфаген" Ценов

Подозреваемый по делу "Карфаген" – сотрудник Нацполиции Владимир Ценов – поселился в доме своего отца-пенсионера под Киевом. Эксперты оценили стоимость поместья с бассейном и спортзалом в 750 – 800 тысяч долларов.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Где проживает фигурант дела "Карфаген" Ценов?

25 октября 2022 года бывший высокопоставленный чиновник МВД, а ныне пенсионер, Николай Ценов приобрел в Гатном дом площадью 240 квадратных метров и земельный участок площадью 15 соток.

За недвижимость он заплатил 7,32 миллиона гривен (около 200 тысяч долларов).

Уже через три с половиной месяца туда переехал его сын Владимир Ценов с семьей. Это подтверждает декларация чиновника.

В поместье есть пять жилых комнат, четыре ванные, кухня-гостиная, гардеробная, спортзал и бассейн.

Архитектор Олег Гречух считает, что в конце 2022 года эта недвижимость стоила не менее 400 тысяч долларов. В зависимости от качества коммуникаций, отопления и отделки цена могла достигать 500–600 тысяч долларов.

В мае 2023 года отец полицейского приобрел еще один участок рядом площадью 6,5 соток. За него он заплатил 40 тысяч долларов (примерно 1,5 миллиона гривен).

Впоследствии на этой территории возвели еще одно сооружение. По оценке архитектора, это может быть техническое помещение и подземное укрытие. Его строительство могло стоить от 100 тысяч долларов из-за сложных фундаментов, гидроизоляции и других работ.

В целом стоимость недвижимости семьи Ценовых эксперт оценил в 750–800 тысяч долларов.

Откуда у отца-пенсионера Ценова деньги на элитную усадьбу?

Журналисты начали изучать имущество семьи еще до того, как Владимир Ценов получил подозрение по делу "Карфаген". Тогда он объяснял финансовые возможности родителей их зарплатами, пенсиями, предпринимательской деятельностью и доходами от продажи недвижимости.

Однако проверка государственных реестров за более чем десять лет не выявила сделок по продаже имущества ни со стороны отца, ни со стороны матери чиновника.

Также Николай Ценов не был владельцем или директором коммерческих компаний, а в качестве физического лица-предпринимателя зарегистрировался лишь в октябре 2023 года – уже после приобретения дома и первого дополнительного участка.

Владимир Ценов объяснил журналистам, что после выхода на пенсию его отец продолжил работать начальником службы безопасности в компании "Трейдфилд Украина", которая торгует сельскохозяйственным сырьем.

По словам Николая Ценова, его зарплата была примерно такой же, как у директора компании.

В то же время из декларации руководителя компании Владимира Коваля за 2020 год следует, что тот получал в среднем 77 тысяч гривен в месяц.

Даже при таком уровне дохода Николаю Ценову понадобилось бы почти восемь лет зарплаты, чтобы приобрести дом в Гатном по официально указанной цене.

Кроме того, в ноябре 2026 года, по данным проекта "Схемы" "Радио Свобода", Николай Ценов внес еще 13 миллионов гривен залога за сына Владимира.

Расследование дела "Карфаген"

4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая курировала мошеннические колл-центры под защитой правоохранителей. Детективы утверждают, что первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов по прозвищу "Прайс" обеспечивал прикрытие этой деятельности.

После задержания суд и назначил меру пресечения Ценову в виде содержания под стражей.

Вскоре за фигуранта внесли 15 миллионов гривен залог, из которых 13 миллионов оплатил его отец.