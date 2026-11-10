Маєток із басейном і спортзалом за 400 тисяч доларів: де живе фігурант справи "Карфаген" Ценов

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

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Де мешкає фігурант справи "Карфаген" Ценов?

25 жовтня 2022 року колишній високопосадовець МВС, а нині пенсіонер, Микола Ценов придбав у Гатному будинок площею 240 квадратних метрів і земельну ділянку на 15 соток.

За нерухомість він заплатив 7,32 мільйона гривень (близько 200 тисяч доларів).

Уже через три з половиною місяці туди переїхав його син Володимир Ценов із родиною. Це підтверджує декларація посадовця.

У маєтку є п'ять житлових кімнат, чотири ванні, кухня-вітальня, гардеробна, спортзал і басейн.

Архітектор Олег Гречух вважає, що наприкінці 2022 року ця нерухомість коштувала щонайменше 400 тисяч доларів. Залежно від якості комунікацій, опалення та оздоблення ціна могла сягати 500 – 600 тисяч доларів.

У травні 2023 року батько поліцейського придбав ще одну ділянку поруч площею 6,5 сотки. За неї він заплатив 40 тисяч доларів (приблизно 1,5 мільйона гривень).

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Згодом на цій території звели ще одну споруду. За оцінкою архітектора, це може бути технічне приміщення та підземне укриття. Його будівництво могло коштувати від 100 тисяч доларів через складні фундаменти, гідроізоляцію та інші роботи.

Загалом вартість нерухомості родини Ценових експерт оцінив у 750 – 800 тисяч доларів.

Звідки у батька-пенсіонера Ценова гроші на елітний маєток?

Журналісти почали досліджувати майно родини ще до того, як Володимир Ценов отримав підозру у справі "Карфаген". Тоді він пояснював фінансові можливості батьків їхніми зарплатами, пенсіями, підприємницькою діяльністю та доходами від продажу нерухомості.

Однак перевірка державних реєстрів за понад десять років не виявила угод із продажу майна ні батьком, ні матір'ю посадовця.

Також Микола Ценов не був власником або директором комерційних компаній, а фізичною особою-підприємцем зареєструвався лише в жовтні 2023 року – вже після придбання будинку та першої додаткової ділянки.

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Володимир Ценов пояснив журналістам, що після виходу на пенсію його батько продовжив працювати начальником служби безпеки в компанії "Трейдфілд Україна", яка торгує сільськогосподарською сировиною.

За словами Миколи Ценова, його зарплата була приблизно такою самою, як у директора компанії.

Водночас із декларації керівника компанії Володимира Коваля за 2020 рік випливає, що той отримував у середньому 77 тисяч гривень на місяць.

Навіть за такого рівня доходу Миколі Ценову знадобилося б майже вісім років зарплати, щоб придбати будинок у Гатному за офіційно вказаною ціною.

Крім того, у листопаді 2026 року, за даними проєкту "Схеми" "Радіо Свобода", Микола Ценов вніс ще 13 мільйонів гривень застави за сина Володимира.

Розслідування справи "Карфаген"

4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яка курувала шахрайські кол-центри під захистом правоохоронців. Детективи стверджують, що перший заступник заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов на прізвисько "Прайс" забезпечував прикриття цієї діяльності.

Після затримання суд обрав запобіжний захід Ценову у вигляді тримання під вартою.

Невдовзі за фігуранта внесли 15 мільйонів гривень застави, з яких 13 мільйонів сплатив його батько.